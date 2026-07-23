Σταύρος Γεωργίου: Σεσημασμένος ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου – Η βόλτα, τα ποτά και ο καβγάς που οδήγησαν στο φονικό

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Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (22/7) ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό, μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σεσημασμένος ο δράστης

Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είναι σεσημασμένος καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του.

Η βόλτα, τα ποτά και ο καβγάς που οδήγησαν στο φονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 73χρονος ποινικολόγος είχε γνωριστεί με τον 28χρονο που έμελλε να του κόψει το νήμα τη ζωής, μέσω κοινών γνωστών.

Το βράδυ πριν από τη δολοφονία είχαν πάει για να διασκεδάσουν και εκεί κατανάλωσαν ποτά. Στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητο του ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον 73χρονο ποινικολόγο.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, oι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν από νωρίς φτάσει στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση (μέσω αποτυπωμάτων) για την παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος ήρθε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Αμέσως μετά αστυνομικοί τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο εντοπισμός της σορού του δικηγόρου από τις ανήλικες κόρες του

Οι 16χρονες κόρες του Σταύρου Γεωργίου άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς ο πατέρας τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες.

Ο ποινικολόγος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Οι κόρες του μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο και χτύπησαν επανειλημμένα τα κουδούνια, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Στη συνέχεια, εισήλθαν στο γραφείο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ποινικολόγος ήταν νεκρός δίπλα σε ένα κρεβάτι, σε χώρο που είχε διαμορφώσει μέσα στο γραφείο του.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Η νεκροτομή, την οποία διενήργησαν δύο ιατροδικαστές, κατέδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα και είχε δεχθεί βίαιη επίθεση.

Ορισμένα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές, χωρίς τη χρήση αντικειμένου. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε, επίσης, χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν, για παράδειγμα, μία καρέκλα.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν ακόμη τραύμα που ενδέχεται να προκλήθηκε από την πρόσκρουση του θύματος σε σκληρή επιφάνεια.