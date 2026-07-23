Η ευρωπαϊκή ξηρασία «καίει» τις καλλιέργειες: Απώλειες 2 δισ. ευρώ και φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων

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Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο προκάλεσε τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών, με τις απώλειες να εκτιμώνται στα 2 δισ. ευρώ, εντείνοντας τις ανησυχίες για αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και για την επισιτιστική ασφάλεια της ηπείρου.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση εμπορίας δημητριακών και ελαιούχων σπόρων Coceral, η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 9 εκατ. τόνους, καταγράφοντας τη χαμηλότερη συγκομιδή από το 2018.

Καταστροφικό πλήγμα σε σιτάρι, καλαμπόκι και κριθάρι

Οι απώλειες αφορούν βασικές καλλιέργειες όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και η βρώμη.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη μείωση της παραγωγής στον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη. Το καλαμπόκι επλήγη κατά την κρίσιμη περίοδο της επικονίασης, ενώ το σιτάρι δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στη φάση ανάπτυξης των καρπών, όταν οι καλλιέργειες χρειάζονται επαρκή υγρασία.

Σύμφωνα με το βρετανικό think tank Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), η απώλεια της παραγωγής αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισ. ευρώ με βάση τις σημερινές τιμές των σιτηρών, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ζημιές σε λαχανικά, φρούτα και την κτηνοτροφία.

Η Γαλλία μετρά τις μεγαλύτερες απώλειες

Η μεγαλύτερη μείωση παραγωγής αναμένεται στη Γαλλία, όπου εκτιμάται ότι χάθηκαν περίπου 3,4 εκατ. τόνοι σιτηρών, με οικονομικό κόστος σχεδόν 891 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν:

Ουγγαρία: περίπου 2,4 εκατ. τόνοι απωλειών.

περίπου 2,4 εκατ. τόνοι απωλειών. Ισπανία: περίπου 1,4 εκατ. τόνοι.

Γάλλοι παραγωγοί περιγράφουν την κατάσταση ως πρωτοφανή. Ο αγρότης Μπενουά Μερλό δήλωσε ότι, παρά τις επενδύσεις που έκανε τα τελευταία δέκα χρόνια για να προσαρμοστεί στις υψηλότερες θερμοκρασίες και την ξηρασία, φέτος αναμένει απώλειες έως και 70% σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως η σόγια.

Πιέσεις και στους Βρετανούς αγρότες

Ξηρές συνθήκες επικρατούν και σε μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον καύσωνα του Ιουνίου και την ιδιαίτερα άνυδρη άνοιξη.

Σύμφωνα με το Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), η έλλειψη βροχοπτώσεων επηρέασε σημαντικά τόσο τις ανοιξιάτικες όσο και τις χειμερινές καλλιέργειες, ενώ πολλοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν τη συγκομιδή νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) της Βρετανίας προειδοποιεί ότι πρόκειται για ακόμη μία δύσκολη και δαπανηρή χρονιά για τους παραγωγούς, μετά τις ακραίες καιρικές συνθήκες των δύο προηγούμενων ετών, αναφέρει ο Guardian.

Φόβοι για ακριβότερα τρόφιμα

Η σημαντική μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής αναμένεται να αυξήσει την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές σιτηρών, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις διεθνείς τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιβαρύνεται από τη σοβαρή ξηρασία που πλήττει περιοχές των νότιων και δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, περιορίζοντας και εκεί την παραγωγή σιτηρών και ζωοτροφών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο.