Άδωνις Γεωργιάδης: Άμεση παρέμβαση για τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Δεν έχουν θέση τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ»

Δημόσια συγγνώμη, ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, όπου τραυματιοφορέας αρνήθηκε να παραχωρήσει αναπηρικό αμαξίδιο σε 87χρονο ασθενή, ο οποίος, εν μέσω καύσωνα, έπρεπε να μετακινηθεί από το ένα κτίριο του νοσοκομείου στο άλλο.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, υπογραμμίζοντας «ότι δεν συνάδει με την αποστολή του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Όπως ανέφερε, ζητά «πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη», ως υπουργός Υγείας της Ελλάδας για όσα συνέβησαν, τονίζοντας «ότι μοναδικός σκοπός του ΕΣΥ είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη».

Όπως επεσήμανε, η ύπαρξη αναπηρικών αμαξιδίων και κάθε μέσου υποστήριξης, δεν έχει καμία αξία εάν τελικά δεν χρησιμοποιούνται, για να διευκολύνουν τους ασθενείς που τα χρειάζονται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη, «ότι μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε πως το περιστατικό, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία. Εφόσον αυτή κατατεθεί, όπως ξεκαθάρισε, θα διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει αυστηρή σύσταση, προς τον εμπλεκόμενο υπάλληλο.

Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια εντολή προς όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, να εξυπηρετεί πάντοτε τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη αντιμετώπιση αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε εργαζομένου, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο υπουργός ζήτησε επίσης να μη στιγματιστεί το σύνολο του ΕΣΥ από τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου, σημειώνοντας ότι καθημερινά οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προσφέρουν σημαντικό έργο, εξυπηρετώντας και σώζοντας ζωές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνδικαλιστική ιδιότητα του συγκεκριμένου εργαζομένου, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τη συμπεριφορά που επέδειξε.