Θεσσαλονίκη: Η γιαγιά ήταν… κλέφτρα – «Ψείριζε» χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον ίδιο της τον εγγονό

Μια 64χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για την κλοπή χρυσών λιρών και κοσμημάτων από το σπίτι του 31 ετών εγγονού της. Η δράση της φέρεται να έλαβε χώρα σταδιακά, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, και αφορούσε την αφαίρεση τριών χρυσών λιρών και τριών χρυσών κοσμημάτων τύπου πεντόλιρο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Χρυσές λίρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 64χρονη γιαγιά κατηγορείται ότι έκλεψε τον 31χρονο εγγονό της.
  • Η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του 31 ετών εγγονού της, 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο), σύμφωνα με την Αστυνομία.
  • Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, με τη δικογραφία σε βάρος της να έχει σχηματιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το δόγμα, «του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου» φαίνεται πως αφήνει ασυγκίνητη μια 64χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία ούσα γιαγιά, δεν δίστασε να «ψειρίσει» το ίδιο της το εγγόνι.

Έκαναν «φτερά» χρυσές λίρες και κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους, η 64χρονη κλέφτρα, φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του 31 ετών εγγονού της, 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ