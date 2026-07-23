Θεσσαλονίκη: Η γιαγιά ήταν… κλέφτρα – «Ψείριζε» χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον ίδιο της τον εγγονό

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Το δόγμα, «του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου» φαίνεται πως αφήνει ασυγκίνητη μια 64χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία ούσα γιαγιά, δεν δίστασε να «ψειρίσει» το ίδιο της το εγγόνι.

Έκαναν «φτερά» χρυσές λίρες και κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους, η 64χρονη κλέφτρα, φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του 31 ετών εγγονού της, 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.