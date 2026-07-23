Δακτύλιος: Πότε αναστέλλεται το μέτρο για το καλοκαίρι;

Έως αύριο, Παρασκευή, 24 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα εφαρμόζεται το σύστημα της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 επιτρέπεται τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Οι περιορισμοί ισχύουν στα όρια του Μικρού Δακτυλίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, οι βασικές οδικές αρτηρίες που περικλείουν το κέντρο της Αθήνας, όπως τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως.

Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες γενικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον, οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του Δακτυλίου εξαιρούνται από τους περιορισμούς.

Πότε αναστέλλεται το μέτρο

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιείται χωρίς το σύστημα των μονών – ζυγών, καθώς ο Δακτύλιος θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.

Το μέτρο εκτιμάται πως θα επανέλθει το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου εφαρμογής του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.