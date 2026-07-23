Ρούμπιο: Το Ιράν παρακαλάει για συμφωνία, αλλά το τίμημα θα αυξάνεται κάθε νύχτα – Χρηματοδοτούν την τρομοκρατία

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Με ιδιαίτερα οξεία ρητορική και σαφή μηνύματα προς την Τεχεράνη τοποθετήθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στις Φιλιππίνες.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαμήνυσε ότι το τίμημα για το Ιράν θα αυξάνεται καθημερινά όσο δεν επιδεικνύει σοβαρότητα για μια βιώσιμη συμφωνία, ενώ παράλληλα υπεραμύνθηκε της νέας πυρηνικής συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία.

«Το Ιράν παρακαλάει για μια συμφωνία, αλλά δεν είναι σοβαρό»

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στη Μανίλα, ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε απόγνωση, αλλά ταυτόχρονα αρνείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

«Το Ιράν παρακαλάει για μια συμφωνία. Φαίνεται ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να κάνει μια συμφωνία, θα πληρώσουν το τίμημα. Κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία, είτε την παραβιάζουν είτε την αλλάζουν», δήλωσε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε: «Το τίμημα για το Ιράν θα γίνεται μεγαλύτερο κάθε νύχτα μέχρι να λογικευτούν. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι σοβαροί στο να κάνουν μια συμφωνία. Το πρόβλημα με αυτούς είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία με ανθρώπους εκτός αν πρόκειται να τη τηρήσουν. Οπότε τώρα πληρώνουν το τίμημα για αυτό, και ίσως αλλάξουν».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Υεμένη, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αντάρτες Χούθι θα προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση, συμπληρώνοντας πως «Εξαπατήθηκαν από το Ιράν».

«Ένα κεφάλι για έναν οφθαλμό»

Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές Ιρανών αξιωματούχων περί πολιτικής «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πολύ πιο επιθετική, αποκαλώντας την «ένα κεφάλι για έναν οφθαλμό».

«Θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα για τα πράγματα που κάνουν. Ήδη πληρώνουν βαρύ τίμημα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι βιομηχανικές υποδομές της χώρας «αποδεκατίζονται», προκαλώντας ζημιές «δισεκατομμυρίων» δολαρίων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ιράν «χώρα που διοικείται από ριζοσπάστες κληρικούς», οι οποίοι είναι «αδιάφοροι» για τα οικονομικά ζητήματα.

«Καταστρέφουν τη χώρα τους. Το Ιράν θα μπορούσε να είναι η πλουσιότερη χώρα στη Μέση Ανατολή, αν το ήθελαν. Αλλά αντί γι’ αυτό, παίρνουν τα χρήματά τους και τα χρησιμοποιούν δίνοντάς τα στη Χεζμπολάχ, στη Χαμάς, στους Χούθι. Τα δίνουν σε σιιτικές πολιτοφυλακές. Τα δίνουν για να χορηγούν την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατέληξε τονίζοντας ότι ο πρωταρχικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει «ένα αποπυρηνικοποιημένο Ιράν».

«Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Εννοώ, φανταστείτε τι θα έκαναν στον κόσμο», σημείωσε.

Στρατηγικός σύμμαχος η Σαουδική Αραβία

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, την οποία χαρακτήρισε «στρατηγικό σύμμαχο» της Ουάσινγκτον.

«Ακόμα και όταν γίνει η επίσημη ανακοίνωση, θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία κοινοποίησης στο Κογκρέσο. Και τότε μπορούμε να μιλήσουμε πιο διεξοδικά γι’ αυτήν, αλλά αρκεί να πούμε ότι οι ΗΠΑ αναζητούν πάντα συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους».

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις του για το ζήτημα, ο Ρούμπιο επεσήμανε: «Όταν οι χώρες αποφασίζουν για ένα ειρηνικό πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, προτιμάμε να το κάνουν μαζί μας παρά με κάποια άλλη χώρα».

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να υποβάλει το σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία στο αμερικανικό Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες, αποτελώντας τη συνέχεια της προκαταρκτικής συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στο Ριάντ το περασμένο έτος.