Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ – Επικίνδυνο προηγούμενο τα διόδια»

Από τη Σύνοδο Κορυφής της ASEAN στις Φιλιππίνες, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από το ιρανικό καθεστώς.

Την ίδια ώρα, υπεραμύνθηκε της στρατιωτικής τακτικής της Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές του Ιράν έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα.

«Το Ιράν επένδυσε 20 χρόνια στην τρομοκρατία και τους πυραύλους»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό των Αμερικανών θυμάτων εν μέσω των πρόσφατων εχθροπραξιών, ο Ρούμπιο σχολίασε: «Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι, ξέρετε, κάθε φορά που βρίσκεσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει κίνδυνος που συνδέεται με αυτό».

Σχετικά με την ικανότητα της Τεχεράνης να καταφέρει πλήγματα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε: «Εννοώ, σε τελική ανάλυση, αυτό αποδεικνύει ακριβώς το σημείο ότι, σε αυτό επένδυε το Ιράν τα χρήματά του τα τελευταία 20 χρόνια».

«Έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές στις στρατιωτικές τους υποδομές, αλλά έχουν επίσης περάσει 20 χρόνια παίρνοντας κάθε δεκάρα που έχουν και, αντί να τη δαπανούν για τη χώρα τους, τη δαπάνησαν για τη χορηγία τρομοκρατικών οργανώσεων και την κατασκευή των πυραυλικών τους συστημάτων και των συστημάτων drones».

«Παραμένουμε ανοιχτοί στη διπλωματία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι, η Ουάσινγκτον δεν έχει διαγράψει την προοπτική των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Παραμένουμε ανοιχτοί στη διπλωματία», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και μια διεθνή θαλάσσια οδό και απαιτεί να ελέγχει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται και ποια όχι. Αυτό απλά είναι απαράδεκτο. Δεν πρόκειται να το αποδεχθούμε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει αυτό το status quo. Αλλά σε τελική ανάλυση, υπάρχουν κι άλλες χώρες που θα έπρεπε να νιώθουν εξίσου έντονα με εμάς».

«Ο κύριος ταραχοποιός στη Μέση Ανατολή»

Παράλληλα, ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαρκή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους σχετικά με την απειλή της πολιτοφυλακής των Χούθι της Υεμένης να επιτεθούν σε εμπορικά σκάφη στη στρατηγική θαλάσσια οδό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στη Ερυθρά Θάλασσα.

«Έχουμε συνεργαστεί με τους Σαουδάραβες αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα όσον αφορά αυτή την απειλή. Δεν είναι μια νέα απειλή, αλλά είναι μια απειλή που έχει εκδηλωθεί ξανά στο παρελθόν», δήλωσε.

«Στην ουσία αυτού του ζητήματος βρίσκεται το γεγονός ότι το Ιράν βρίσκεται στη μέση του. Μιλώντας για τον ταραχοποιό της περιοχής, αυτός είναι το Ιράν. Είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα: οι Χούθι, η Χεζμπολάχ, οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, η Χαμάς – εκεί ξοδεύει τα χρήματά του το Ιράν, όχι στον λαό του, αλλά στην υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και παραγόντων αποσταθεροποίησης στην περιοχή».

«Πολύ επικίνδυνο προηγούμενο» τα διόδια στο Ορμούζ

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι απαιτήσεις του Ιράν να ελέγχει και να εισπράττει διόδια στα Στενά του Ορμούζ απειλούν την παγκόσμια οικονομία και την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, την ώρα που πολλοί ηγέτες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών.

«Αν δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίσει ότι πρόκειται να ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό, να επιβάλλει διόδια και αν δεν τους πληρώσεις να ανατινάζει τα πλοία σου, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο το οποίο θα επαναληφθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», εξήγησε.

Αμφισβήτηση της ιρανικής ερμηνείας για το MoU

Ο Ρούμπιο απέρριψε την ερμηνεία σχετικά με το Άρθρο 5 του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) του Ισλαμαμπάντ, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι παραχωρεί στο Ιράν «εξουσία» επί των ναυτιλιακών οδών στα Στενά του Ορμούζ.

«Όχι, δεν πιστεύω ότι αυτό λέει το MoU, οπότε δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύσαμε εξαρχής. Εμείς καταλάβαμε ότι αυτό σήμαινε πως θα διασφάλιζαν ότι κανένα πλοίο δεν θα ανατιναζόταν. Το MoU δεν τους δίνει το δικαίωμα να εξαπολύουν drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών ναυτιλιακών σκαφών», σημείωσε.

Όταν πιέστηκε εκ νέου για το ενδεχόμενο επιστροφής στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Ρούμπιο κατέληξε: «Θα θέλαμε πολύ να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση με το Ιράν».