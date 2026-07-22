Αθήνα: Δύο συλλήψεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς και μολότοφ σε συγκέντρωση για το δυστύχημα των Τεμπών – Οι ρόλοι και η δράση τους

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Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν για την υπόθεση των σακιδίων που περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, βόμβες μολότοφ και κροτίδες και εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης δύο διαφορετικών και ανεξάρτητων ομάδων. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά επτά κατηγορουμένους, εκ των οποίων οι δύο συνελήφθησαν το πρωί της 20ής Ιουλίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σε βάρος των δύο 18χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι ρόλοι και η δράση των κατηγορουμένων

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι επτά κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες, τα μέλη των οποίων είχαν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης.

Οι Αρχές αποδίδουν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα ρόλους όπως εκείνοι του προπομπού, του μεταφορέα και του τσιλιαδόρου.

Το πρωί και το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026, οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν σημεία της συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας μέσα σε σακίδια πλάτης:

8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς

14 βόμβες μολότοφ

4 κροτίδες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και άλλα σημεία, προκειμένου να μην εντοπιστούν κατά τους προληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Σκοπός τους, κατά την ίδια πηγή, ήταν να επιστρέψουν αργότερα και να παραλάβουν το περιεχόμενό τους.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εντόπισαν και κατέσχεσαν εγκαίρως τα σακίδια.

Τα ευρήματα από τις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των αποδιδόμενων πράξεων

που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των αποδιδόμενων πράξεων δύο σουγιάδες

μία σιδερογροθιά

μία πτυσσόμενη ράβδο

μία φωτοβολίδα

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Η έρευνα των Αρχών για τη συνολική δράση των εμπλεκόμενων προσώπων συνεχίζεται.