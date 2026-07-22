Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το νέο γκρουπ των αρχηγών του – Πρώτος ο Ντε Φράι, δεύτερος ο Καλάμπρια

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Την ομάδα των αρχηγών για τη νέα αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός το πρωί της Τετάρτης (22/7).

Η σχετική ενημέρωση από την «πράσινη» ΠΑΕ ήρθε μόλις λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Ουγγαρία, ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στη σύνθεση της ηγετικής ομάδας συγκριτικά με τη σεζόν που πέρασε.

Η εξάδα της ηγεσίας

Πρώτος αρχηγός των «πράσινων», κατόπιν απόφασης του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού και του προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, ορίστηκε ο «νέος», Στέφαν ντε Φράι και δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Από εκεί και πέρα, οι αρχηγοί του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» θα είναι συνολικά έξι, καθώς στο γκρουπ θα είναι -χωρίς διαβάθμιση- και οι:

Γιώργος Κάτρης

Άνταμ Τσέριν

Πέδρο Τσιριβέγια

Ίνγκι Ίνγκασον

Τα κριτήρια της επιλογής για Ντε Φράι και Καλάμπρια

Τα κριτήρια για την απόφαση του νέου γκρουπ των αρχηγών ήταν πολύ ξεκάθαρα απ’ την πλευρά του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον πλέον έμπειρο ποδοσφαιριστή του έμψυχου δυναμικού της ομάδας, με παραστάσεις σε τοπ επίπεδο και πρόσφατη συμμετοχή σε τελικό Champions League (πριν δύο χρόνια).

Υπήρξε στο γκρουπ των αρχηγών της Ιντερ και φόρεσε το περιβραχιόνιο της σε κάποια ματς. Και παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα η επιρροή του στα αποδυτήρια είναι ήδη τεράστια.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπήρξε ως γνωστόν αρχηγός στη Μίλαν. Έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να διαχειριστεί ειδικές συνθήκες και να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του.

Οι ρόλοι των Κάτρη, Ίνγκασον, Τσέριν και Τσιριβέγια

Ο Γιώργος Κάτρης είναι ένας αθλητής απ’ τα σπλάχνα του συλλόγου, έχει αποδείξει ότι διαθέτει ψυχικά χαρίσματα και αποτελεί παράδειγμα για κάθε παιδί που ευελπιστεί να ανέβει όλη αυτή τη διαδρομή από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθεί σε αυτήν.

Ο Ίνγκι Ίνγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού και ψυχολογίας παρότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί τη εφετινή σεζόν.

Τέλος, ο Ανταμ Τσέριν είναι ο παλαιότερος παίκτης του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια εκτός από επαρκείς παραστάσεις έχει θετική επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδυτηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ