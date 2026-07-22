Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.