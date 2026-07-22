Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα.
Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της φωτιάς, νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.
Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά.