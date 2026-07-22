Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, υποστηριζόμενες από εναέρια μέσα, υδροφόρες δήμου και εθελοντές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών.
  • Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα.
  • Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.

Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της φωτιάς, νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.

Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά.

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