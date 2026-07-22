Υπόθεση Επστάιν: Νεκρός στο Παρίσι ο Γάλλος μάνατζερ μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ – «Στρατολογούσε» γυναίκες από διάφορες χώρες

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Μία νέα σκοτεινή τροπή λαμβάνει η διεθνής υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τον εντοπισμό ενός ακόμη βασικού εμπλεκόμενου νεκρού στο σπίτι του στο Παρίσι.

Η ανακάλυψη της σορού και οι έρευνες

Ο 69χρονος Γάλλος μάνατζερ μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στο προάστιο Κολόμπ του Παρισιού, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

«Έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας μετά την ανακάλυψη της σορού», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ, διευκρινίζοντας ότι στο πλαίσιο της έρευνας θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Ο Σιάντ βρισκόταν υπό δικαστική έρευνα στη Γαλλία, όντας ένας από τους πολλούς Γάλλους που κατηγορούνταν ότι βοηθούσαν τον Επστάιν στη διακίνηση και την κακοποίηση γυναικών.

Αν και αποτελούσε στόχο πολλών καταγγελιών -συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για βιασμό- και η υπόθεσή του εξεταζόταν από την ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, δεν είχε προλάβει ακόμα να ανακριθεί από τους ερευνητές.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ήθελε να καταθέσει και να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Παράλληλα, παραδεχόταν την επαγγελματική του σχέση με τον Επστάιν, αλλά επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Τα έγγραφα και οι ισχυρισμοί Σιάντ

Σύμφωνα με τη Le Monde, το όνομα του Σιάντ εμφανιζόταν σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα που αποσφραγίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) στο πλαίσιο της υπόθεσης Επστάιν. Από την πλευρά του BFMTV, σημειώνει ότι το όνομά του αναφέρεται 2.090 φορές.

Πλήθος email δείχνουν ότι ο Σιάντ έστελνε στον Επστάιν φωτογραφίες, βίντεο, αναλογίες και προφίλ νεαρών γυναικών από διάφορες χώρες, ενώ κανόνιζε συναντήσεις και ταξίδια.

Σε αυτά, ο ίδιος παρομοίαζε τις προσπάθειές του να στρατολογεί γυναίκες με το ψάρεμα.

«Σε αυτή τη δουλειά αισθάνομαι μερικές φορές σαν τον ψαρά, κάποιες φορές πιάνω γρήγορα ψάρια, κάποιες φορές δεν πιάνω κανένα ψάρι», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Σιάντ σε μήνυμά του προς τον Επστάιν το 2014.

Επεσήμαινε, δε, ότι είχε βρει γυναίκες από τη Σουηδία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Κίνα. Η δράση του εκτεινόταν σε διάφορες χώρες, χρησιμοποιώντας διαγωνισμούς ομορφιάς και πρακτορεία μοντέλων ως «δεξαμενή» για το πρακτορείο MC2 του Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ.

Σε έγγραφο του 2016, ο Αμερικανός δικηγόρος Σταν Πότιντζερ τον περιγράφει ως «στρατολόγο» κοριτσιών και γυναικών για τον Επστάιν.

«Φαίνεται ότι ο Ντανιέλ Σιάντ βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Τζέφρι Επστάιν και ότι ο Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ δεν τον συμπαθεί. Ο Ντανιέλ Σιάντ προσφέρει Ρωσίδες μοντέλα στον Επστάιν», αποκαλύπτεται στην έκθεση της γαλλικής υπηρεσίας OCRVP.

Παράλληλα, ο Σιάντ επέμενε ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είχε «εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του».

Ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το προηγούμενο του Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ

Ο θάνατος του Σιάντ φέρνει στη μνήμη την υπόθεση του άλλου Γάλλου μάνατζερ μοντέλων, του Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ.

Το 2020, οι γαλλικές αρχές είχαν συλλάβει τον Μπρουνέλ έπειτα από κατηγορίες ότι προμήθευε γυναίκες στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο.

Ο Μπρουνέλ βρέθηκε επίσης νεκρός στο κελί του στη φυλακή το 2022, πριν ολοκληρωθεί η δίκη του.

Παύση ποινικής δίωξης λόγω θανάτου

Ο θάνατός του Ντανιέλ Σιάντ επιφέρει την οριστική παύση της ποινικής δίωξης εναντίον του στη Γαλλία, χωρίς ωστόσο να σταματά τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο κύκλωμα.

Η υπεράσπισή του υποστήριζε ότι υπήρχε κίνδυνος να φορτωθεί τις ευθύνες των άλλων δύο εμπλεκόμενων (Επστάιν – Μπρουνέλ) επειδή ήταν ο μόνος εν ζωή.