Αποκαλύψεις στην έρευνα Επστάιν: Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε εξωσυζυγικές σχέσεις με γιατρό του Χάρβαρντ και Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες, τα ονόματα των οποίων αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά δημοσίως, στο πλαίσιο της έρευνας για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με το πρακτικό της κατάθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, ο συνιδρυτής της Microsoft επιβεβαίωσε ότι διατηρούσε σχέση με την Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ, επιχειρηματία στον χώρο της ιατρικής με διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, καθώς και με τη Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγματούλινα.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου κεκλεισμένων των θυρών και είχε ως αντικείμενο τη σχέση του Γκέιτς με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, τον οποίο πολλοί θεωρούν έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιό του με τη Μελίντα Γκέιτς το 2021, έπειτα από 27 χρόνια γάμου.

Τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις

Κατά την κατάθεσή του, ο Γκέιτς παραδέχθηκε ότι είχε τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις. Όπως ανέφερε, είχε ενημερώσει τη Μελίντα για τη σχέση του με την Τζέικομπς πριν από το 2013, ενώ την ίδια χρονιά της αποκάλυψε και τις σχέσεις του με την Καρίμα Νιγματούλινα και τη Μίλα Αντόνοβα, Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο ίδιος περιέγραψε ως «πολύ οδυνηρή» την αντίδραση της πρώην συζύγου του όταν έμαθε για τις δύο τελευταίες σχέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τότε δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο διαζυγίου.

Ο Γκέιτς κατέθεσε ότι γνώρισε τη Νιγματούλινα μέσω της εργασίας της σε θέματα μοντελοποίησης ασθενειών και πυρηνικής σχάσης. Εκείνη εργαζόταν στην TerraPower, εταιρεία στην οποία ο ίδιος ήταν σημαντικός επενδυτής.

Παραδέχθηκε επίσης ότι μία από τις ερωτικές τους συναντήσεις πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και ότι αναφερόταν σε ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονταν στα εκατομμύρια εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν φέτος από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Επστάιν.

Η σύνδεση με τον Έπσταϊν

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι η Τζέικομπς είχε έρθει σε επαφή με τον Επστάιν ήδη από το 2009 και στη συνέχεια τον είχε γνωρίσει στον Μπόρις Νίκολιτς, στενό φίλο και συνεργάτη του Γκέιτς.

Η επιτροπή διάβασε προσχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος που φέρεται να είχε στείλει ο Έπσταϊν στον εαυτό του το 2013, στο οποίο γινόταν αναφορά στην Τζέικομπς. Όταν ρωτήθηκε γιατί κάποιος θα θεωρούσε ότι υπήρχε κάτι που έπρεπε να παραμείνει μυστικό μεταξύ του ίδιου και του Νίκολιτς, ο Γκέιτς απάντησε:

«Υπήρξε μια περίοδος που είχα σχέση με την δρ Τζέικομπς. Αυτό ίσως εξηγεί την αναφορά».

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως η Τζέικομπς είχε επαφές με τον Επστάιν και υποστήριξε ότι δεν συζήτησε ποτέ μαζί της ή με τις άλλες δύο γυναίκες για τον χρηματιστή.

«Δεν εκβιάστηκα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά στη Μίλα Αντόνοβα, καθώς παλαιότερα δημοσιεύματα είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Επστάιν ίσως προσπαθούσε να εκβιάσει τον Γκέιτς χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τη σχέση τους.

Ο Γκέιτς κατέθεσε ότι, μετά τη διακοπή των επαφών του με τον Επστάιν το 2014, ο τελευταίος ζήτησε αποζημίωση για έξοδα που φέρεται να είχε καταβάλει για την Αντόνοβα.

«Δεν εκβιάστηκα, αλλά κοιτάζοντας αυτά τα email φαίνεται πως ο κ. Έπσταϊν σκεφτόταν προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Οι ερωτήσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σε ένα από τα πιο αμήχανα σημεία της κατάθεσης, ο Γκέιτς κλήθηκε να απαντήσει εάν είχε ποτέ προσβληθεί από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Η ερώτηση βασίστηκε σε περιεχόμενο άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος που φέρεται να είχε συντάξει ο Επστάιν, στο οποίο γινόταν αναφορά σε πιθανό αίτημα του Γκέιτς για αντιβιοτικά και σε συζητήσεις προσωπικού χαρακτήρα.

Ο δισεκατομμυριούχος αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Ποτέ δεν είχα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ποτέ δεν περιέγραψα τα γεννητικά μου όργανα στον δρ Νίκολιτς. Ίσως να εξέφρασα κάποια ανησυχία για το αν είχα μολυνθεί, δεν το θυμάμαι, αλλά ποτέ δεν είχα τέτοια ασθένεια και ποτέ δεν έδωσα φάρμακα σε κάποιον κρυφά», δήλωσε.

Η έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας συνεχίζεται, καθώς οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν το εύρος των επαφών που διατηρούσε ο Γκέιτς με τον Επστάιν τα χρόνια πριν από τον θάνατο του τελευταίου.