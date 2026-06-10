Μπιλ Γκέιτς: Θα καταθέσει στο Κογκρέσο για τις επαφές του με τον Επστάιν- Τα 3 «καυτά» ερωτήματα που καλείται να απαντήσει

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ενώπιον των Αμερικανών βουλευτών αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη ο Μπιλ Γκέιτς, στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας που διεξάγει το Κογκρέσο για τους χειρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Η κατάθεση του συνιδρυτή της Microsoft φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επανειλημμένες επαφές του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, με την αρμόδια επιτροπή να αναζητά απαντήσεις για πιθανή κακοδιαχείριση των ομοσπονδιακών αρχών.

Ο δισεκατομμυριούχος θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει τυχόν ολιγωρίες των αρχών στις υποθέσεις εναντίον του Επστάιν και της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, είχε ζητήσει εγγράφως από τον Γκέιτς ήδη από τον Μάρτιο να προσέλθει για μια διά ζώσης, απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Γκέιτς προσέλαβε για την προετοιμασία του τον Τζέικ Γκρίνμπεργκ, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο εκτελούσε χρέη επικεφαλής των ερευνών της ίδιας της επιτροπής εποπτείας.

Εκπρόσωπος της επιτροπής δήλωσε στο Reuters ότι το πάνελ δεν έχει συνεργαστεί με τον Γκρίνμπεργκ μετά την αποχώρησή του.

Προχωρώντας προς την αίθουσα της ακρόασης, ο Γκέις απέφυγε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αρκούμενος να δηλώσει: «Ελπίζω η κατάθεσή μου να είναι χρήσιμη στο έργο –το σημαντικό έργο– της επιτροπής για την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα».

Ο δισεκατομμυριούχος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γνώριζε οτιδήποτε για τις πράξεις του Επστάιν.

Ωστόσο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίτερα φέτος παραδέχθηκε ότι επέδειξε λανθασμένη κρίση. «Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο μαζί του. Ήμουν ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετανιώνουν που τον γνώρισαν ποτέ».

Τα τρία «καυτά» ερωτήματα

Γιατί ο Γκέιτς γνώρισε έναν άνθρωπο που ήταν ήδη καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα;

Η βασική υπερασπιστική γραμμή του Γκέιτς είναι ότι η σχέση τους είχε καθαρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, με επίκεντρο τη φιλανθρωπία και την πιθανή χρηματοδότηση του ιδρύματός του, η οποία τελικά δεν ευοδώθηκε.

Ωστόσο, η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2011 – τρία χρόνια μετά την καταδίκη του Επστάιν στη Φλόριντα για μαστροπεία (η μία εκ των οποίων αφορούσε ανήλικη κάτω των 18 ετών).

Οι δύο άνδρες είχαν επαφές μέχρι και το 2014, ένα διάστημα που θεωρείται υπερβολικά μεγάλο για να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ο Επστάιν δεν προσέφερε καμία ουσιαστική βοήθεια.

Γιατί ο Γκέιτς δεν έδειξε περισσότερη περιέργεια για το παρελθόν του Επστάιν;

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Γκέιτς ανέφερε στο προσωπικό του ιδρύματός του ότι γνώριζε απλώς για μια «υπόθεση 18 μηνών» που περιόριζε τις μετακινήσεις του Επστάιν, αλλά δεν έλεγξε σωστά το ιστορικό του.

Αυτός ο ισχυρισμός θα δοκιμαστεί σκληρά από την επιτροπή.

Οι βουλευτές αναμένεται να διερευνήσουν πόσο ακούγεται πιστευτό το γεγονός ότι ένας από τους κορυφαίους τιτάνες της τεχνολογίας και της πληροφορίας παρέμεινε τόσο απαθής και αδιάφορος για το παρελθόν του Επστάιν, τη στιγμή που τα γεγονότα ήταν ήδη δημόσια και οι δυο τους περνούσαν σημαντικό χρόνο μαζί.

Προσπάθησε ο Επστάιν να επηρεάσει τον Γκέιτς ή το αντίστροφο;

Στην επιστολή της, η επιτροπή σημειώνει ότι ο Γκέιτς ενδέχεται να κατέχει κρίσιμες πληροφορίες για τους «τρόπους με τους οποίους ο κ. Επστάιν και η κ. Μάξγουελ επιδίωκαν να κερδίσουν εύνοια και να ασκήσουν επιρροή για να προστατεύσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους».

Ο Επστάιν κρατούσε λεπτομερή αρχεία, φωτογραφίες και emails από τις επαφές του με ισχυρούς ανθρώπους, τους οποίους φιλοξενούσε στα κτήματά του.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτό συνέβη στην περίπτωση του Γκέιτς, οι αρχές εξετάζουν αν αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνταν ως μοχλός πίεσης.

Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με φερόμενα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) –κάτι που ο Γκέιτς αρνείται– θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά αν δημοσιοποιούνταν.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της επιτροπής, Σουχάς Σουμπραμανιάμ, δήλωσε: «Θέλουμε να μάθουμε αν ο Επστάιν ήθελε να επηρεάσει τον Γκέιτς ή ακόμα και αν εκβίασε τον Γκέιτς με οποιονδήποτε τρόπο, όπως φέρεται να έκανε με άλλους».

Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Γκέιτς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Στη βάση των ισχυρισμών του Επστάιν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος αλληλεπίδρασε με τον Επστάιν για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτή την πιθανή χρηματοδότηση».

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «τελικά, το ίδρυμα δεν προχώρησε σε καμία συνεργασία με τον Επστάιν και κανένα ταμείο δεν δημιουργήθηκε ποτέ», καταλήγοντας πως το ίδρυμα «λυπάται που υπήρξαν υπάλληλοι που αλληλεπίδρασαν με τον Επστάιν με οποιονδήποτε τρόπο».

Το τελικό ερώτημα που θα κυριαρχήσει στην ακρόαση παραμένει ένα: Γιατί ο Μπιλ Γκέιτς αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο σε έναν άνθρωπο που, τελικά, δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα;

Με πληροφορίες από: Reuters, BBC