Διεθνές μέτωπο κατά του Ιράν: Καταδίκη για «θανατηφόρες συνωμοσίες» σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία

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Σε μια ηχηρή κοινή παρέμβαση, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, όπως η Γερμανία, Γαλλία, η Σουηδία κ.α., καταδίκασαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις ενορχηστρωμένες προσπάθειες οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν να εξαπολύσουν επιθέσεις σε ξένο έδαφος.

Η κοινή διακήρυξη των δυτικών κρατών αποτυπώνει την έντονη ανησυχία για τη διεύρυνση της ιρανικής απειλής πέρα από τα σύνορα της Μέσης Ανατολής, στοχεύοντας άμεσα αντιφρονούντες, δημοσιογράφους αλλά και εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο.

«Πρέπει να σταματήσουν τώρα»

Στο κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, οι σύμμαχοι ξεκαθάρισαν τη στάση τους απέναντι στην ιρανική προκλητικότητα.

«Παραμένουμε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τις χώρες μας και τους ανθρώπους μας ενάντια σε αυτές τις απειλές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να σταματήσει αυτές τις ενέργειες τώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι χώρες που την υπογράφουν έκαναν ειδική αναφορά σε «θανατηφόρες συνωμοσίες» (lethal plotting) και άλλες εχθρικές ενέργειες που καθοδηγούνται από:

την Οργάνωση Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ( IRGC-IO ),

), τη Δύναμη Κουντς ( Quds Force ), και

), και το υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν.

Στο στόχαστρο το κύμα επιθέσεων στην Ευρώπη

Παράλληλα, η ομάδα των δυτικών κρατών καταδίκασε το πρόσφατο κύμα επιθέσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, την ευθύνη για τις οποίες έχει αναλάβει η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

Στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, οι χώρες υπογράμμισαν στην κοινή τους δήλωση: «Οι απόπειρες δολοφονίας, απαγωγής, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίθεσης εναντίον ανθρώπων στο έδαφός μας, υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία και τους διεθνείς κανόνες. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν αμέσως».