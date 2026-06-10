Κρήτη: Με γκλίτσα σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη – Στη δικογραφία για τον Γιακουμάκη το όνομα ενός εκ των κατηγορουμένων

Μία εντελώς άλλη διάσταση παίρνει η υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στη Μεσαρά Κρήτης, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, με έναν από αυτούς να εμπλέκεται και στην υπόθεση Γιακουμάκη.

Οι συλληφθέντες είναι πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενός τους, πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση. Ο εργαζόμενος είναι ένας βοσκός. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους, στον πατέρα αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού και στους άλλους δύο του φυσικού αυτουργού.

Όσο για το όπλο του εγκλήματος, αυτό φαίνεται πως είναι μια γκλίτσα. Το χτύπημα με αυτήν στο κεφάλι ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα 21 ημέρες νοσηλείας.

Η υπόθεση πλέον παίρνει το δρόμο της Δικαιοσύνης που καλείται να αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν προκύψει ορισμένες καταθέσεις που φέρονται να είναι «καταπέλτης» για τους συλληφθέντες.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της έρευνας φαίνεται πως έπαιξαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι μαρτυρίες και νεότερα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα του 49χρονου δεν παρέπεμπαν σε απλή πτώση, αλλά σε πιθανή ανθρωποκτονία.

Λίγες ώρες πριν από την επιχείρηση είχε καταθέσει βασικός μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε κρίσιμο υλικό και βίντεο που δείχνει ύποπτη κίνηση προς το σημείο όπου ο 49χρονος δέχθηκε την επίθεση.

Ένας κατηγορούμενος συνδέεται και με την υπόθεση Γιακουμάκη

Υπάρχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν συγκεκριμένο κατηγορούμενο, 32 ετών, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον γιο, ο οποίος δεν ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση Γιακουμάκη, το όνομά του όμως ήταν στη δικογραφία.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε βρεθεί νεκρός στις 15 Μαρτίου 2015, μετά την εξαφάνισή του από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων στις 6 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς μαρτυρίες και στοιχεία που ήρθαν τότε στο φως έκαναν λόγο για συστηματική σωματική και λεκτική βία σε βάρος του.

Για την υπόθεση Γιακουμάκη, τον Ιούνιο του 2019, είχαν ανακοινωθεί ποινές σε οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ ένας είχε αθωωθεί.