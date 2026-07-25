Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 2χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα – Η γιατρός μητέρα του έσωσε τη ζωή με ΚΑΡΠΑ

Το γεγονός ότι η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου πέντε λεπτά αποδείχθηκε καθοριστικό για να κρατηθεί στη ζωή το δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα σε βίλα στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7).

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με τους γιατρούς, να χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα κρίσιμες. Αν και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, εξακολουθεί να είναι σοβαρή, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τη νευρολογική του εικόνα εξαιτίας του χρόνου που παρέμεινε χωρίς αισθήσεις.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίχρονο αγοράκι, γερμανικής υπηκοότητας, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, ενώ η οικογένεια διέμενε σε βίλα στην περιοχή. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας.

Εκτιμάται ότι το παιδί είχε παραμείνει μέσα στο νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά. Η μητέρα του αντέδρασε άμεσα, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να επανέλθουν σημεία ζωής. Στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες, συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Η νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίχρονο βρέθηκε μέσα στην πισίνα.