Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Υπεβλήθη σε επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ

Γιατροί στο ΠΑΓΝΗ αντιμετώπισαν ένα περιστατικό όπου ένα βρέφος 11 μηνών είχε καταπιεί ελατήριο από στυλό. Το βρέφος διακομίστηκε από το Βενιζέλειο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση από την ΩΡΛ Κλινική για την αφαίρεση του αντικειμένου από τον φάρυγγα.

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Παιδί 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό
Πηγή: Πατρίς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βρέφος 11 μηνών μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, αφού είχε καταπιεί ελατήριο από στυλό.
  • Οι γονείς μετέφεραν αρχικά το παιδί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
  • Το βρέφος εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.

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Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 11 μηνών, το οποίο είχε καταπιεί ελατήριο από στυλό.

Από το Βενιζέλειο στο ΠΑΓΝΗ

Έντρομοι οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε, ωστόσο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πράγματι, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί της ΩΡΛ Κλινικής βρέθηκαν στις «θέσεις» τους σε ημέρα μη εφημερίας, όπως αναφέρει η «Πατρίς».

Αμέσως το βρέφος εισήχθη στο χειρουργείο και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.

Παιδί 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό

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