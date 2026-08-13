Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια

Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό το περασμένο Σάββατο (8/8). Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

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Πισίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πάρο, όπου πνίγηκε ο 4χρονος, καθώς φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.
  • Οι κάμερες ασφαλείας του beach bar έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα, καθώς και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.
  • Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο beach bar, ενώ η άδεια του 69χρονου ιδιοκτήτη, που ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, δεν είχε ισχύ. Παράλληλα, είχαν γίνει αλλαγές στη δομή της πισίνας που εμπόδιζαν την ορατότητα.

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Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό, το περασμένο Σάββατο (8/8).

Πάρος: Οι κάμερες του beach bar έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα – Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγιση της πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το νησί, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Οι κάμερες του beach bar έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα

Η στιγμή της πτώσης του 4χρονου και όσα ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

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Όπως μετέδωσε το Mega, οι αρχές έχουν στα χέρια τους όλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar. Στα βίντεο φαίνονται η στιγμή της πτώσης του 4χρονου στην πισίνα, οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, πού ήταν οι γονείς την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν για την διάσωση του παιδιού.

Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Στα πλάνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο beach bar. Υπάρχει και η παραδοχή του 69χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, ότι ήταν σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με το Mega, από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι η άδεια ναυαγοσώστη που είχε ο 69χρονος δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.

Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023 για αλλαγές που έγιναν για τις άδειες και για τους ελέγχους στη συγκεκριμένη πισίνα. Επίσης φαίνεται πως είχαν γίνει αλλαγές στη δομή της πισίνας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα γεφυράκι, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να γίνει αυτοψία στο χώρο, από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία, για βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του 2017 του Αρείου Πάγου για ένα ατύχημα το 2009, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καλή επιτήρηση από γονείς, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη μετατίθεται στους υπεύθυνους της πισίνας.

 

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