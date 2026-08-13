Ηράκλειο: Εξάρθρωση κυκλώματος με 1,8 κιλά κοκαΐνης, χιλιάδες αναβολικά και 2.100 ευρώ – Συνελήφθησαν την ώρα που παρέδιδαν την τσάντα σε 32χρονο

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Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και των διατάξεων περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.

Συγκεκριμένα, χθες, 12 Αυγούστου, το πρωί, αστυνομικοί εντόπισαν έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και παρέδιδαν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό.

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και νομότυπες έρευνες στην οικία του 32χρονου.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά:

1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης,

3.550 αναβολικά δισκία,

736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα,

2.100 ευρώ,

τρία κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσα διευκόλυνσης της τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.