Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 στην Αθήνα: Ξαναζήστε τη μαγεία 22 χρόνια μετά – 2 νέα βίντεο από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου

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Μπορεί να πέρασαν 22 χρόνια από την μαγευτική βραδιά που η Αθήνα φιλοξένησε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, όμως κανείς δεν ξεχνά την φαντασμαγορική τελετή έναρξης που υπέγραψε με το ταλέντο του ο καταξιωμένος σε παγκόσμιο επίπεδο χορογράφος, εικαστικός και σκηνοθέτης, Δημήτρης Παπαϊωάννου και η οποία γράφτηκε ανεξίτηλα στο συλλογικό ασυνείδητο των Ελλήνων.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης επέστρεψε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής και μοιράστηκε μέσω των λογαριασμών του στα social media, 2 ολοκαίνουργια βίντεο υψηλής ανάλυσης από την βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο.

«Από εμένα για εσάς, με αγάπη»

«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις δύο διαδοχικές αναρτήσεις του, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξαναδεί, με νέα εικόνα, στιγμές από το υπερθέαμα που ταξίδεψε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Δ. Παπαϊωάννου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Papaioannou (@papaioannou_d)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Papaioannou (@papaioannou_d)

Το 2004 οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στην Ελλάδα, 108 χρόνια μετά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας διεξήχθησαν από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004, με την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές εκείνου του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή ξεκίνησε με μια συμβολική αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων, ένα δευτερόλεπτο για κάθε Ολυμπιάδα από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έως εκείνη της Αθήνας.