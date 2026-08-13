Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ η Άννα Ντουντουνάκη – «Έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή για αυτόν τον χρόνο» είπε δακρυσμένη

Το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έψαχνε εδώ και πέντε χρόνια, η Αννα Ντουντουνάκη το πέτυχε απόψε, στον ημιτελικό των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού.

Η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα εκπληκτικό 56.99 στη δεύτερη σειρά, τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο, πίσω από την -κάτοχο του τίτλου- Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ με 55.89, και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.79). Το προηγούμενο ρεκόρ της Ντουντουνάκη ήταν 57.25 και το είχε πετύχει στις 25 Ιουλίου 2021, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πάλι στον ημιτελικό (τότε όμως είχε μείνει για μία θέση εκτός τελικού).

Στον αυριανό (14/8, 19:30) τελικό των 100μ. πεταλούδα θα υπάρχει και δεύτερη ελληνική συμμετοχή, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη με 57.87 κατέλαβε την όγδοη θέση και προκρίθηκε. Οι υπόλοιπες φιναλίστ θα είναι η Ρωσίδα (ουδέτερη) Ντάρια Κλεπίκοβα (57.30), η Βρετανή Κιάνα ΜακΙνες (57.31), η Σλοβάκα Ταμάρα Ποτότσκα (57.37) και η Λευκορωσίδα (επίσης ουδέτερη) Αναστασίγια Κουλιάσοβα (57.63).

«Έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή για αυτόν τον χρόνο»

Μετά τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η Άννα Ντουντουνάκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη στην κάμερα της ΕΡΤ, μιλώντας για την προσπάθεια που κατέβαλε όλα τα προηγούμενα χρόνια ώστε να καταφέρει να φτάσει σε έναν τέτοιο χρόνο.

«Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στην σκυταλοδρομία το απόγευμα ότι θα δοκιμάσω να περάσω πιο γρήγορα το 50άρι. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέξω στο δεύτερο μισό. Και είχα πει ότι εάν δεν το δοκιμάσω εκείνη την ημέρα, τότε πότε.

Από την στιγμή που είδα ότι βγήκε προχθές, είχα άλλη σιγουριά για σήμερα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56 το χρονόμετρο και για εμένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κριθούν αύριο και θέλω να μείνω συγκεντρωμένη και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ την δουλειά μου.

Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή γι αυτόν τον χρόνο . Από το 2021 και το Τόκιο είναι ο λόγος που συνέχισα και είμαστε εδώ το 2026 στο Παρίσι για να το διορθώσω. Δύο χρόνια πριν τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ήθελα και είπα ότι θα συνεχίσω γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και χαίρομαι που σήμερα δικαιώθηκα γι αυτό στο οποίο δουλεύω όλο αυτό το διάστημα» δήλωσε.