Τραγωδία στην Κίμωλο: «Με χτυπάει και εμένα το ρεύμα» είπε στον γιατρό η μητέρα του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία

Βαρύ είναι το πένθος στην Κίμωλο μετά τον θάνατο 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Ο νεαρός πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα και την αδελφή του, όταν κεραυνοβολήθηκε.

Οι έρευνες για το πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας.

Ο γιατρός του νησιού που διαπίστωσε τον θάνατο του παιδιού μίλησε στο Star και αποκάλυψε τι του είπε η μητέρα του 17χρονου.

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι και μου είπε ότι έχει βρει το παιδί της κυανό, χωρίς να αναπνέει, στην ντουζιέρα του μπάνιου, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι. Μου είπε ότι μάλλον έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα, “πού το ξέρετε, πέστε μου γρήγορα” και μου λέει “Με χτυπάει κι εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή…”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχει ρεύμα”. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία κι εκείνη και να ’χαμε δύο δράματα, αντί για ένα» ανέφερε στο Star o Αγαπητός Ξάνθης, Διευθυντής ΕΣΥ – μετακινούμενος ιατρός Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κιμώλου.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την αστυνομία για να ερευνηθεί από πραγματογνώμονα. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου αναμένεται να ρίξουν η ιατροδικαστική και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Η σορός του 17χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

«Ο δήμαρχος εγκατέστησε τον πίνακα χωρίς ρελέ διαφυγής, έχει ποινικές ευθύνες» λέει η οικογένεια του 17χρονου

Ποινικές ευθύνες του νυν δημάρχου της Κιμώλου βλέπει η οικογένειας του 17χρονου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο OPEN ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Βουδούρης, ο νυν δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, είχε προχωρήσει παλαιότερα στην εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα χωρίς ρελέ διαφυγής. Όπως επίσης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι και τον θερμοσίφωνα – σύμφωνα με τον δικηγόρο – από τον οποίο υπήρχε διαρροή ρεύματος απ’ όπου επήλθε ο θάνατος από ηλεκτροπληξία.

«Από τα στοιχεία προκύπτει τεράστια ποινική ευθύνη του νυν δημάρχου, ο οποίος ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, παλαιότερα εγκατέστησε τον πίνακα χωρίς ρελέ διαφυγής και τον θερμοσίφωνα που σημειώθηκε η διαρροή. Και το 2024 επιθεώρησε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και συνέταξε υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με την οποία βεβαίωνε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι σύννομη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βουδούρης.