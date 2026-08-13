Αρχαιολογική ανατροπή: Ο τεράστιος ταφικός τύμβος στο Γόρδιον ανήκει τελικά στον πατέρα του βασιλιά Μίδα

Μια νέα αρχαιολογική προσέγγιση έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για έναν από τους πιο διάσημους μνημειακούς τάφους της αρχαιότητας.

Ο λόγος για τον εμβληματικό «Τύμβο του Μίδα» στην Τουρκία, ο οποίος, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, φαίνεται πως κρύβει μια διαφορετική ιστορία από αυτή που μετέδιδε ο θρύλος.

Οι ερευνητές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους όχι στον ίδιο τον ξακουστό βασιλιά με το «χρυσό άγγιγμα», αλλά στις ρίζες της δυναστείας του.

Ο τεράστιος ταφικός τύμβος στο Γόρδιον, που επί μακρόν ονομαζόταν «Τύμβος του Μίδα», γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δεν αποτελεί τον τάφο του ίδιου του βασιλιά Μίδα, αλλά του πατέρα του, Γορδίου.

Στο φως η αληθινή ταυτότητα του θρυλικού μνημείου

Μια νέα αναφορά στην εφημερίδα Hürriyet Daily News επανέφερε στο προσκήνιο αυτή την επανεκτίμηση, η οποία μετατρέπει έναν πασίγνωστο θρύλο σε μια πολύ πιο αποκαλυπτική δυναστευτική ιστορία.

Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στη χρονολόγηση του τύμβου στον 8ο αιώνα π.Χ., στην κοινωνική θέση του νεκρού, καθώς και σε ιστορικά αρχεία που αποδεικνύουν ότι ο Μίδας έζησε και μετά την κατασκευή του ταφικού θαλάμου.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία κάθε άλλο παρά μειώνει τη φήμη του πασίγνωστου βασιλιά.

Αντίθετα, υποδηλώνει ότι ο «Τύμβος του Μίδα» ήταν μια από τις πρώτες και πιο επιβλητικές εκδηλώσεις της βασιλικής του εξουσίας.

Επανεκτίμηση των δεδομένων: Ένας τάφος υπό το φως νέων ερευνών

Ο Τύμβος του Μίδα δεν ήταν ένα μεμονωμένο θαύμα. Το Γόρδιον, η πρωτεύουσα του Φρυγικού βασιλείου κατά την Εποχή του Σιδήρου, περιβάλλεται από περισσότερους από εκατό τύμβους.

Το μέγεθος και η θέση τους καθιστούσαν τη βασιλική εξουσία ορατή σε όσους μετακινούνταν στην κεντρική Ανατολία.

Ήταν επίσης μια πόλη με εντυπωσιακή θρησκευτική και πολιτική αρχιτεκτονική, όπως έχουν δείξει νέες εργασίες σε φρυγικά ιερά οικοδομήματα.

Η UNESCO συμπεριέλαβε το Γόρδιον στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2023, αναφέροντας το σύμπλεγμα των μνημειωδών ταφικών τύμβων ως ένα εξαιρετικό «τοπίο εξουσίας» στην Εγγύς Ανατολή της Εποχής του Σιδήρου.

Η ιστορία εμπλουτίστηκε επίσης από την ανασκαφή του κοντινού Τύμβου T-26 το 2025, μιας ξεχωριστής βασιλικής ταφής με αγγεία καύσης και συμποσίου που ενδέχεται να συνδέεται με την ίδια δυναστεία, σύμφωνα με αναφορά του περιοδικού Ancient Origins.

Ο Τύμβος ΜΜ —το αρχαιολογικό όνομα για τον «Τύμβο του Μίδα»— ανοίχτηκε το 1957 από μια ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια με επικεφαλής τον Ρόντνεϊ Σ. Γιανγκ.

Ο ξύλινος θάλαμός του περιείχε τα λείψανα ενός ηλικιωμένου άνδρα, ξύλινα έπιπλα, χάλκινα αγγεία και στοιχεία που μαρτυρούν τη διεξαγωγή ενός πολυτελούς ταφικού συμποσίου, ενώ ο ίδιος ο τύμβος υψώνεται περίπου 53 μέτρα πάνω από την πεδιάδα.

Το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Γορδίου του Μουσείου Penn ταυτοποιεί την ταφή ως εκείνη του Γορδίου, του πατέρα του ιστορικού ηγεμόνα που κρύβεται πίσω από τις μεταγενέστερες ιστορίες για τον βασιλιά Μίδα.

«Ο Μίδας είναι μια τόσο εμβληματική μορφή της αρχαιότητας, που ο πατέρας του δεν θα μπορούσε ποτέ να επισκιάσει τον γιο του», δήλωσε στη Hürriyet Daily News ο Καντίμ Κοτς, πρόεδρος του Ιδρύματος Γορδίου.

Η χρονολόγηση που άλλαξε την ιστορία

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η χρονολόγηση. Στη λεπτομερή αναφορά τους για τον Τύμβο MM, οι αρχαιολόγοι Ρίτσαρντ Λίμπχαρτ και Λούκας Στίβενς ανάγουν την κατασκευή του θαλάμου γύρω στο 740 π.Χ., ενώ ο Μίδας εμφανίζεται στα ασσυριακά αρχεία έως και το 709 π.Χ.

Κανένα από τα ευρήματα του τάφου δεν κατονομάζει τον νεκρό, επομένως η ταυτοποίηση με τον Γορδία δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ιατροδικαστική βεβαιότητα. Παρ’ όλα αυτά, η ημερομηνία, η εξαιρετική κλίμακα και τα βασιλικά κτερίσματα καθιστούν τον πατέρα του Μίδα την επικρατέστερη ερμηνεία.

Ο διαχωρισμός αυτός, φέρνει τον αρχαιολογικό Μίδα πιο κοντά στην ιστορία παρά στον μύθο, παράλληλα με την ευρύτερη μελέτη της Φρυγίας και την έρευνα για τη μυστηριώδη «Πόλη του Μίδα».

Η επιβίωση του θαλάμου είναι από μόνη της αξιοσημείωτη. Κατασκευασμένος από πεύκο και άρκευθο (κεδρόμηλο), και περιέχοντας κέδρο στο δάπεδο και το φέρετρο, περιγράφεται από την UNESCO ως το παλαιότερο γνωστό όρθιο ξύλινο κτίριο στον κόσμο, χρονολογούμενο περίπου στο 740 π.Χ.

Τα υλικά του, η σχεδιασμένη διπλή οροφή και η επικάλυψη με πέτρες προστάτευσαν μια βασιλική ταφή που δεν προοριζόταν ποτέ να ξανανοιχτεί.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σπάνιο τεκμήριο της φρυγικής ξυλουργικής, της ξυλογλυπτικής και της μεταλλουργίας, και όχι απλώς ένα μνημείο για έναν βασιλιά με το «χρυσό άγγιγμα».

Ένα τοπίο φρυγικής ισχύος: Η γεωγραφία της βασιλικής εξουσίας

Οι θησαυροί του Τύμβου MM ρίχνουν φως στην τελετουργία πίσω από τη δημιουργία του λόφου.

Η χημική μελέτη των υπολειμμάτων στα αγγεία του δείχνει ότι οι πενθούντες μοιράστηκαν ένα συμπόσιο με μαγειρευτό κρέας από ψητό πρόβατο ή κατσίκα, με φακές και μπαχαρικά, συνοδευόμενο από ένα μίγμα κρασιού από σταφύλι, μπύρας από κριθάρι και μελιτόνερου (υδρόμελου).

Χάλκινοι κρατήρες, κύπελλα, βάσεις σερβιρίσματος και πόρπες υποδηλώνουν μια αυλή που επένδυε σε μεγάλο βαθμό στην επίδειξη, τη χειροτεχνία και την απόδοση τιμών.

Συνεπώς, η ερμηνεία του Τύμβου του Μίδα ως τάφου του Γορδία μετατοπίζει το ενδιαφέρον από έναν μύθο για τον χρυσό στην πραγματική πολιτική σκηνή μιας φρυγικής διαδοχής.