2.700 χρόνια ιστορίας στο φως: Η αρχαιολογική σκαπάνη στο Πάριον ανατρέπει τα δεδομένα για 3 μεγάλες περιόδους

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Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο προσφέρουν τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη βορειοδυτική Τουρκία.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία πόλη Πάριον έφεραν στο φως σπουδαία κατάλοιπα που εκτείνονται σε τρεις εμβληματικές περιόδους της αρχαιότητας.

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει πολύτιμα, νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία και την οικιστική εξέλιξη μιας πόλης με ιστορία 2.700 ετών.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη Πάριον, ηλικίας 2.700 ετών στη βορειοδυτική Τουρκία, έφεραν στο φως νέα κατάλοιπα που χρονολογούνται από την Αρχαϊκή, την Κλασική και την Ελληνιστική περίοδο, προσφέροντας νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία της πόλης.

Η ανασκαφική περίοδος του 2026 επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς του αρχαιολογικού χώρου, την Αγορά και τη Νότια Νεκρόπολη, κοντά στο χωριό Κάμαρες (Kemer) της επαρχίας Πηγών (Biga) στα Δαρδανέλια (Τσανάκκαλε).

Ο Καθηγητής Δρ. Βεντάτ Κελές (Vedat Keleş), διευθυντής των ανασκαφών στο Πάριον, δήλωσε ότι οι εργασίες σε έναν εξωτερικό τοίχο στοάς (πορτίκο) που είχε εντοπιστεί στην Αγορά πέρυσι, έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Οι ανασκαφές γύρω από το κτίσμα αποκάλυψαν κατάλοιπα από περιόδους που μέχρι στιγμής ήταν ελάχιστα τεκμηριωμένες στο Πάριον.

Στο μικροσκόπιο των ανασκαφών η περιοχή του μνημειώδους τάφου

Ο κ. Κελές δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση των πρώτων φάσεων της πόλης και της εξέλιξής της πριν από τα πιο γνωστά κατάλοιπα των μεταγενέστερων περιόδων.

Στη Νότια Νεκρόπολη, οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν τις ανασκαφές σε μια περιοχή που περιλαμβάνει μνημειώδεις τάφους.

Οι τρέχουσες εργασίες επικεντρώνονται σε ένα κτίσμα τετράγωνης κάτοψης, του οποίου τα θεμέλια είχαν εντοπιστεί κατά το παρελθόν.

Παράλληλα με τις εργασίες πεδίου, οι εργασίες συντήρησης και αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης συνεχίζονται στο εργαστήριο του ανασκαφικού οίκου, όπου τα ευρήματα που ανακτώνται κατά τις ανασκαφές συντηρούνται και καταγράφονται.

Στο επίκεντρο των νέων ερευνών το αρχαίο λιμάνι

Η ομάδα του Παρίου παρακολουθεί επίσης τα αποτελέσματα των υποβρύχιων ερευνών που ξεκίνησαν το 2025.

Βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, οι ερευνητές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πρόσθετες εργασίες στην ξηρά κατά τη φετινή περίοδο.

Η υποβρύχια έρευνα γύρω από τις λιμενικές δομές και ένα ναυπηγείο της οθωμανικής περιόδου ενδέχεται επίσης να συνεχιστεί, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Η ανασκαφική περίοδος του 2026 στο Πάριον αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Η δεύτερη φάση της Έρευνας της Πεδιάδας της Αδράστειας είναι επίσης προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Οι ανασκαφές στο Πάριον ξεκίνησαν το 2005 και πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγητή Δρ. Βεντάτ Κελές (Vedat Keleş) από το Πανεπιστήμιο «Ondokuz Mayıs» (19ης Μαΐου) από το 2015.