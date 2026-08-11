Συγκλονιστικό τροχαίο στη Νέα Υόρκη: Φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα και ανατράπηκε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα φορτηγό μεγάλων διαστάσεων προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κάτω μέρος γέφυρας στον αυτοκινητόδρομο I-87 της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να συρθεί στην άσφαλτο, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, περίπου στις 12:20 το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο I-87, στο ύψος του South Nyack, με τον 50χρονο οδηγό, Πέρνελ Χάρις, να μην τραυματίζεται σοβαρά, ενώ ένα άτομο σε σταθμευμένο όχημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στον οδηγό επιβλήθηκε κλήση για κυκλοφορία οχήματος που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος, και η ίδια γέφυρα είχε αποτελέσει στο παρελθόν σημείο παρόμοιου περιστατικού το 2023.

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Σοκαριστικό τροχαίο στη Νέα Υόρκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα φορτηγό μεγάλων διαστάσεων προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κάτω μέρος γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να συρθεί στην άσφαλτο.
  • Ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ένα άτομο που βρισκόταν σε σταθμευμένο όχημα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
  • Στον οδηγό επιβλήθηκε κλήση για κυκλοφορία οχήματος που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια γέφυρα είχε αποτελέσει και στο παρελθόν σημείο παρόμοιου περιστατικού το 2023.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα φορτηγό μεγάλων διαστάσεων προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κάτω μέρος γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να συρθεί στην άσφαλτο, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, περίπου στις 12:20 το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο I-87, στο ύψος του South Nyack, ενώ η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε από κάμερα οχήματος που ακολουθούσε το φορτηγό.

Στο βίντεο διακρίνεται το φορτηγό να κινείται στη μεσαία λωρίδα, ενώ λίγο πριν από τη γέφυρα του South Broadway ο οδηγός φαίνεται να φρενάρει απότομα. Το όχημα προσκρούει στη συνέχεια στη γέφυρα, γέρνει προς τη δεξιά πλευρά και προκαλεί την αποκόλληση συντριμμιών, τα οποία διασκορπίζονται στον δρόμο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φορτηγό ανατρέπεται πλήρως και καταλήγει να σύρεται στο οδόστρωμα, καταλαμβάνοντας τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που βρίσκονταν πίσω από το φορτηγό αντέδρασαν άμεσα, φρενάροντας και αλλάζοντας λωρίδα προκειμένου να αποφύγουν τη σύγκρουση με το ανατραπέν όχημα.

Το φορτηγό προσέκρουσε στο πάνω μέρος της γέφυρας South Broadway στον I-87, με αποτέλεσμα συντρίμμια να διασκορπιστούν σε όλο το οδόστρωμα.

Ο 50χρονος οδηγός, Πέρνελ Χάρις, δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν σε σταθμευμένο Toyota στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης κοντά στη γέφυρα, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Αρχικά, δεν υπήρχαν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, όμως οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τραυματισμό που δεν απειλούσε τη ζωή του.

Στον οδηγό του φορτηγού επιβλήθηκε κλήση για κυκλοφορία οχήματος που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο αντίκτυπος της πρόσκρουσης του φορτηγού στη γέφυρα South Broadway πάνω από τον αυτοκινητόδρομο I-87 (Πηγή φωτογραφίας: New York State Police)

Μετά το τροχαίο, συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για την απομάκρυνση των συντριμμιών, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να παραμένουν κλειστές για αρκετό διάστημα.

Η ίδια γέφυρα είχε αποτελέσει και στο παρελθόν σημείο παρόμοιου περιστατικού. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, φορτηγό είχε προσκρούσει στη γέφυρα της South Broadway και το 2023.

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