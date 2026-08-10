Ισπανία: Πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία – 25.000 εκτάρια στις φλόγες, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

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Δραματική παραμένει η κατάσταση στη νοτιοδυτική Ισπανία, όπου μία τεράστια δασική πυρκαγιά μαίνεται στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας, με τους ισχυρούς και συνεχώς μεταβαλλόμενους ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά έχει επηρεάσει έκταση που πλησιάζει τα 25.000 εκτάρια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, προειδοποίησε ότι η κατάσβεση της πυρκαγιάς γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Νιέμπλα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη, με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο για καμία ανάπαυλα. Πρόκειται για έναν αγώνα αντοχής γεμάτο εμπόδια», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες εντατικών επιχειρήσεων, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν προς το παρόν αισιοδοξία για γρήγορη οριοθέτηση της φωτιάς.

Ιπτάμενες καύτρες δημιουργούν νέες εστίες

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι ο συνδυασμός των ισχυρών ριπών ανέμου, του δύσβατου εδάφους και των ακραίων φαινομένων που δημιουργεί η ίδια η πυρκαγιά.

Οι άνεμοι μεταφέρουν καύτρες προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες, δευτερεύουσες εστίες, ακόμη και μακριά από το κύριο μέτωπο.

Οι πυροσβέστες εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα, ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Ωστόσο, η μορφολογία της περιοχής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβραδύνουν τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 300 κάτοικοι του Ελ Μαδρόνο απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα από τα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές που απειλούνται από το μέτωπο.

Berrocal ha sufrido 4 grandes incendios y 2 evacuaciones. El fuego que salió de Niebla puede superar las 25.000 hectáreas. La Junta no puede acordarse del monte solo cuando arde. Tiene las competencias y debe responder. Con el fuego, el eucalipto actúa como una bomba de racimo. pic.twitter.com/JILmf3Cvb5 — Partido Verde Andaluz 🌻 (@VerdesEquo_And) August 10, 2026

Φωτιές και σε Σεγκόβια και Καστεγιόν

Η Ανδαλουσία δεν είναι η μοναδική περιοχή της Ισπανίας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις φλόγες. Ενεργές πυρκαγιές καταγράφονται επίσης στην επαρχία Σεγκόβια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, και στο Καστεγιόν, στα ανατολικά.

Στη Σεγκόβια, πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο, όταν ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο, εξαπλώθηκε γρήγορα στις γύρω εκτάσεις και ανάγκασε 176 κατοίκους δύο οικισμών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση παρουσίασε βελτίωση μετά την αύξηση της υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και το ανάγλυφο της περιοχής εξακολουθεί να δυσκολεύει την κατάσβεση.

Στο Τίριγκ του Καστεγιόν, άλλη πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 800 εκτάρια και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 900 ανθρώπων. Οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες βοήθησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι το μέτωπο πλησίαζε στη σταθεροποίηση.

Πάνω από 244.000 εκτάρια έχουν καεί φέτος στην Ισπανία

Η χώρα βιώνει μία ιδιαίτερα καταστροφική αντιπυρική περίοδο, έπειτα από διαδοχικά κύματα καύσωνα που έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα από 244.000 εκτάρια έχουν καεί σε περίπου 400 πυρκαγιές στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Η καμένη έκταση είναι περίπου εξαπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτυπώνοντας το μέγεθος της φετινής καταστροφής.