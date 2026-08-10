Χάρι Πότερ: Άλλαξαν τη διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου 580 εκατ. δολαρίων για να σώσουν τον «τάφο» του Ντόμπι

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Ένα ενεργειακό έργο αξίας 430 εκατ. λιρών, περίπου 580 εκατ. δολαρίων, αναγκάστηκε να… αλλάξει πορεία εξαιτίας του Ντόμπι, του αγαπημένου σπιτικού ξωτικού από τον κόσμο του Χάρι Πότερ.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο Greenlink, που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, επανασχεδιάστηκε ώστε να μην περάσει από το σημείο όπου βρίσκεται ο συμβολικός «τάφος» του Ντόμπι, στην παραλία Freshwater West της Ουαλίας.

Στην παραλία γυρίστηκε η συγκινητική σκηνή του θανάτου του χαρακτήρα στην ταινία Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 και έκτοτε το σημείο έχει μετατραπεί σε τόπο «προσκυνήματος» για τους θαυμαστές της σειράς.

Εκατοντάδες τηλεφωνήματα για να σωθεί ο «τάφος»

Το Greenlink αποτελεί μια υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων μεταξύ της κομητείας Γουέξφορντ της Ιρλανδίας και της Ουαλίας. Στόχος του είναι η μεταφορά πλεονάζουσας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ο διπλασιασμός της δυνατότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο αρχικός σχεδιασμός, ωστόσο, προέβλεπε ότι το καλώδιο θα περνούσε από την περιοχή του αυτοσχέδιου μνημείου του Ντόμπι, όπου οι επισκέπτες αφήνουν πέτρες με χειρόγραφα μηνύματα.

Όταν οι θαυμαστές πληροφορήθηκαν το σχέδιο, άρχισαν να κατακλύζουν τους υπευθύνους με τηλεφωνήματα. Ο Simon Ludlam, διευθύνων σύμβουλος της Etchea Energy, που διαχειρίζεται το έργο, αποκάλυψε ότι δέχθηκαν «εκατοντάδες» κλήσεις.

Αρχικά, μάλιστα, δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Ντόμπι.

«Μου είπαν: “Απ’ ό,τι φαίνεται, θα περάσουμε ακριβώς μέσα από τον τάφο του Ντόμπι”. Και είπα: “Ντόμπι; Ποιος είναι ο Ντόμπι;”», θυμήθηκε.

Όταν του εξήγησαν ότι πρόκειται για χαρακτήρα του Χάρι Πότερ, η πρώτη του αντίδραση ήταν απορία: «Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας σε ένα φανταστικό βιβλίο». Σύντομα, όμως, κατάλαβε πόσο σοβαρά αντιμετώπιζαν το θέμα οι θαυμαστές.

Η ομάδα του αποφάσισε τελικά να αλλάξει τη χάραξη του καλωδίου, ώστε το μνημείο να μείνει εντελώς ανέγγιχτο.

«Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν πολύ γι’ αυτό, το έργο πλέον προχωρά και ο Ντόμπι είναι χαρούμενος», αστειεύτηκε ο Ludlam.

Ένα μνημείο που προσελκύει θαυμαστές από όλο τον κόσμο

Ο «τάφος» δημιουργήθηκε από θαυμαστές μετά την κυκλοφορία της ταινίας το 2010 και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε αξιοθέατο. Στο σημείο υπάρχουν πέτρες και αφιερώματα από επισκέπτες που έχουν ταξιδέψει στην Ουαλία από χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νότια Αφρική.

Η τουριστική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για το Pembrokeshire. Σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής αυτοδιοίκησης που επικαλείται το CNN, ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου 604 εκατ. λίρες στην τοπική οικονομία, ενώ περισσότεροι από έξι εκατομμύρια επισκέπτες υποστηρίζουν περίπου το 23% της τοπικής απασχόλησης.

Η αλλαγή της διαδρομής, πάντως, δημιούργησε ένα νέο απρόοπτο: σύμφωνα με τον Ludlam, το καλώδιο περνά πλέον αρκετά κοντά σε αρχαιολογικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού.

Ο Ντόμπι, πάντως, γλίτωσε. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το 2022, το National Trust, στο οποίο ανήκει η περιοχή, αποφάσισε έπειτα από διαβούλευση να επιτρέψει την παραμονή του μνημείου, ζητώντας όμως από τους επισκέπτες να σταματήσουν να αφήνουν κάλτσες και άλλα αντικείμενα, καθώς η παραλία αποτελεί περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή.