Κουβαράς: Σε σπινθήρες από καλώδια ηλεκτροδότησης αποδίδεται η πυρκαγιά

Η επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κουβαρά τη Δευτέρα αποδίδεται σε σπινθήρες από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης, οι οποίοι άναψαν ξερά χόρτα. Το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΔΑΕΕ επιβεβαίωσαν τα αίτια, με τη διαδικασία για την ολοκλήρωση της δικογραφίας να βρίσκεται σε εξέλιξη

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Κοινωνία

Φωτιά, Κουβαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα μέχρι στιγμής στοιχεία του ανακριτικού σώματος της πυροσβεστικής, δείχνουν ότι η επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα Δευτέρα στον Κουβαρά οφείλεται σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης.
  • Τρεις μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα καλώδια ήρθαν σε επαφή λόγω ισχυρού ανέμου.
  • Ο χώρος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται, ενώ αύριο θα ακολουθήσει κατάσχεση της κολόνας και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

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Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ αποδίδεται, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα.

Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.

Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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