«Εθνική καταστροφή»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 111 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή «εθνική καταστροφή» κήρυξε η κυβέρνηση την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, που συγκλόνισε τη χώρα το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας δεκάδες καταρρεύσεις κτιρίων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία από τις πληγείσες περιοχές.

#Colombia 🚨🙏 ¡Una persona fue rescatada con vida de entre los escombros en Manizales! Organismos de socorro trabajan de manera conjunta a esta hora en la zona afectada por el fuerte sismo, adelantando labores de búsqueda y rescate. 📹 Equipos de emergencia mantienen las… pic.twitter.com/usCp4klbpj — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, ο τελευταίος επίσημος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 111, από 82 που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, ενώ τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Σε διάγγελμά του προς τον κολομβιανό λαό, ο πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ανάμεσά τους 37 κατοικίες, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν το μέγεθος της καταστροφής.

Τα 7,4 Ρίχτερ

Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ως προέδρου, με τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την πρώτη της μεγάλη κρίση και με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:34 τοπική ώρα, με επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, έναν δήμο στο διαμέρισμα Τσοκό, κοντά στις ακτές του Ειρηνικού και ανάμεσα στις ευρύτερες περιοχές των τριών μεγάλων πόλεων της χώρας, Μεντεγίν, Μπογκοτά και Κάλι.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα περίπου 107 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας, ενώ αναφορές ότι έγινε αισθητή υπήρξαν και από Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Κολομβίας αναθεώρησε τη μέτρηση του σεισμού στα 7,4 Ρίχτερ, καθώς αρχικά είχε ανακοινώσει μέγεθος 6,6. Σεισμοί μεγέθους μεταξύ 7 και 7,9 χαρακτηρίζονται ως μείζονες σεισμοί και μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Βαρύ πλήγμα στην «καρδιά» της κολομβιανής παραγωγής καφέ

Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκεται η περίφημη «ζώνη του καφέ» (Eje Cafetero), η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τα διαμερίσματα Κάλδας, Ρισαράλδα και Κιντίο και αποτελεί την ιστορική καρδιά της παραγωγής καφέ της Κολομβίας.

Το πολιτιστικό τοπίο της περιοχής έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η Ρισαράλδα καταγράφει μέχρι στιγμής 42 νεκρούς και αποτελεί μία από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές. Στη Βάγε ντελ Κάουκα έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον τρία παιδιά.

Στο Τσοκό, όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, οι τοπικές Αρχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους εννέα. Θύματα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές, ενώ ο απολογισμός εξακολουθεί να μεταβάλλεται καθώς προχωρούν οι έρευνες.

🚨🇨🇴BREAKING: Apocalyptic scenes in Colombia as the Cathedral in Manizales collapses under the force of the earthquake. People watch in fear and disbelief as the towers of one of Colombia’s oldest Christian cathedrals come crashing down. Pray for Colombia.… — Mario ZNA (@MarioBojic) August 10, 2026

Καταρρεύσεις στην Περέιρα – Ζημιές στον καθεδρικό ναό του Μανισάλες

Στην Περέιρα, πρωτεύουσα της Ρισαράλδα και πολυπληθέστερη πόλη της ζώνης του καφέ, πολλά κτίρια υπέστησαν σοβαρές δομικές ζημιές, ενώ ορισμένα κατέρρευσαν εν μέρει.

Η πόλη αποτελεί παράλληλα σημαντικό τουριστικό προορισμό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκταση των συνεπειών.

Στο Μανισάλες, μία από τις χαρακτηριστικές κορυφές του καθεδρικού ναού της πόλης υπέστη σοβαρές ζημιές από τη δόνηση. Κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και παρέμειναν σε ανοιχτούς χώρους μετά τον σεισμό, υπό τον φόβο νέων ισχυρών δονήσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών, έχουν καταγραφεί κατεστραμμένες ή σοβαρά πληγείσες κατασκευές σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στα Τσοκό, Κάλδας, Ρισαράλδα, Βάγε ντελ Κάουκα και Κιντίο.

🇨🇴🚨 El Servicio Geológico Colombiano registra una réplica de magnitud 4,8 tras sismo de 7,4 La réplica de magnitud 4,8 fue registrada en San José del Palmar, a profundidad de 88 kilómetros, indica la entidad. 📍El temblor se sintió también en varias zonas de Ecuador, sin que… pic.twitter.com/DDoD3YbIL4 — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) August 10, 2026

Εγκλωβισμένοι στο Κάλι – Με τα χέρια στα συντρίμμια για μια ζωή

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Κάλι, όπου ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έντερ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα κτίρια που κατέρρευσαν. Όπως δήλωσε στο Caracol Television, τουλάχιστον 30 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε τουλάχιστον 10 από αυτά.

Η μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζεται μέσα στα ερείπια, με διασώστες αλλά και απλούς κατοίκους να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα. Σε ορισμένα σημεία, οι κάτοικοι έχουν σχηματίσει ακόμη και ανθρώπινες αλυσίδες, προσπαθώντας να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης.

Η πόλη έχει ζητήσει ενισχύσεις από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν, προκειμένου εξειδικευμένα συνεργεία και βαρύς εξοπλισμός να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και απεγκλωβισμού, την ώρα που παραμένει η ανησυχία για νέους μετασεισμούς.

Equipos especializados en búsqueda y rescate del @COL_EJERCITO se encuentran listos para desplazarse al Eje Cafetero, Cali y Chocó para atender la emergencia causada por el sismo de esta mañana, apoyando la labor del @UNGRD.

#TodosSomosColombia pic.twitter.com/AmRMPN0QeU — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) August 10, 2026

Στην Μπογκοτά, αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές καταστροφές. Ο δήμαρχος Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για δομικές ζημιές, παρά μόνο για ορισμένες ρωγμές σε κτίρια.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών έχει λάβει αναφορές από εννέα διαμερίσματα, ενώ η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στις 32 πρωτεύουσες των διαμερισμάτων της χώρας.

«Δεν έχω ζήσει ποτέ τόσο ισχυρό σεισμό» – Μαρτυρίες από το Κάλι

Σκηνές μεγάλης καταστροφής περιγράφουν κάτοικοι του Κάλι, μίας από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Ο 64χρονος οδηγός ταξί Χόρχε Μονκάγιο δήλωσε στο Associated Press ότι είδε σύννεφα σκόνης να υψώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης καθώς κτίρια κατέρρεαν. «Ολόκληρο το σπίτι μου σειόταν. Δεν έχω ζήσει ποτέ τόσο ισχυρό σεισμό», είπε. «Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε ζωντανοί».

Σε εικόνες που μετέδωσε το Caracol, πυροσβέστες και μέλη του Κολομβιανού Ερυθρού Σταυρού φαίνονται να μεταφέρουν με φορείο έναν επιζώντα από κτίριο που είχε καταρρεύσει. «Το κτίριο κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ακούστηκε σαν βόμβα. Ήταν φρικτό», περιέγραψε ο Χουάν Κάρλος Οσόριο, ο οποίος βοηθούσε στην απομάκρυνση των συντριμμιών.

Όπως είπε, οι κάτοικοι της γειτονιάς έχουν κινητοποιηθεί σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα χαλάσματα. «Χρειαζόμαστε βαριά μηχανήματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι», τόνισε.

«Πρώτη προτεραιότητα είναι όσοι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια»

Ο πρόεδρος Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε την κήρυξη εθνικής καταστροφής, καθώς η έκταση της τραγωδίας γινόταν σαφέστερη.

«Η εθνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει όλες τις δυνατότητές της για να προστατεύσει ζωές, να βοηθήσει τις πληγείσες κοινότητες και να παράσχει βοήθεια όπου χρειάζεται», ανέφερε σε διάγγελμά του. «Πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια», τόνισε.

Η κυβέρνηση διέταξε επίσης τη δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Διοίκησης, ώστε να υπάρχει κεντρικός συντονισμός των επιχειρήσεων διάσωσης, της καταγραφής των ζημιών και της παροχής βοήθειας στους πληγέντες.

Η κυβερνήτης του Τσοκό, Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα, έκανε λόγο για ένα «σοβαρό σεισμικό γεγονός», αναφέροντας τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια ακόμη και στην πρωτεύουσα του διαμερίσματος, Κιμπντό.

«Μας ανησυχούν οι μετασεισμοί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των καταστροφών.

Colombia’s civil aviation authority, Aeronáutica Civil, says operations have been suspended at least seven airports in Colombia following the earthquake. It says damage has been reported at Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, and Buenaventura airports, and so… pic.twitter.com/rhKcJUxK84 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 10, 2026

Ζημιές σε έξι αεροδρόμια

Οι συνέπειες του σεισμού επηρέασαν και τις αεροπορικές μεταφορές. Η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανέφερε ζημιές στα αεροδρόμια των Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα.

Οι Αρχές εξετάζουν την κατάσταση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, καθώς η ασφάλεια των μεταφορών είναι κρίσιμη και για τη μετακίνηση διασωστικών ομάδων και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις πληγείσες περιοχές.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νέο πρόεδρο

Ο καταστροφικός σεισμός ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Κολομβίας, μετατρέποντας τη φυσική καταστροφή στην πρώτη μεγάλη κρίση της κυβέρνησής του.

Ο 48χρονος Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός για τη στενή πολιτική του προσέγγιση με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναλάβει την προεδρία μόλις το Σάββατο.

Στην πρώτη του ομιλία είχε δεσμευτεί για «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον των ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί μετά την ορκωμοσία του για χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων, με στόχο, όπως είχε αναφερθεί, την προώθηση των «κοινών στόχων» των δύο χωρών.

Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, η νέα κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εντελώς διαφορετική κρίση.

Ο ντε λα Εσπριέγια έσπευσε στην πρωτεύουσα για έκτακτη συνεδρίαση της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών και, ενώ κατευθυνόταν προς την Μπογκοτά, απηύθυνε μήνυμα στους πολίτες.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

«Δεν είστε μόνοι», έγραψε. «Έχετε έναν πρόεδρο που νοιάζεται βαθιά για τον λαό του και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σας προστατεύσει, να σταθεί στο πλευρό σας και, μαζί, να βοηθήσουμε τις πληγείσες περιοχές να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

Μετά την έκτακτη σύσκεψη δήλωσε «βαθιά θλιμμένος» από το ανθρώπινο κόστος της καταστροφής.

Βενεζουέλα και Ισημερινός προσφέρουν διασώστες

Η διεθνής κινητοποίηση άρχισε λίγες ώρες μετά τον σεισμό.

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να στείλει στην Κολομβία ομάδες διασωστών και ανθρωπιστική βοήθεια, εκφράζοντας την «πιο βαθιά αλληλεγγύη και αδελφοσύνη» της προς τον κολομβιανό λαό.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα έθεσε στη διάθεση της Κολομβίας 47 διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εξοπλισμό που επιτρέπει στην ομάδα να επιχειρεί αυτόνομα για επτά ημέρες.

«Κολομβία, ο Ισημερινός είναι μαζί σας», ανέφερε.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

Από τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον λαό της Κολομβίας.

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να συνδράμει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα γνωστοποίησε ότι η Βραζιλία παραμένει στη διάθεση της Κολομβίας για οποιαδήποτε αναγκαία υποστήριξη.

Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país. Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. España está con Colombia en estos momentos tan difíciles. https://t.co/Wd5CTvCMlP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 10, 2026

Μηνύματα αλληλεγγύης από την Ισπανία

Από την Ευρώπη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον κολομβιανό λαό.

«Η σκέψη μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Η Ισπανία είναι με την Κολομβία σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές», ανέφερε.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες ανακοίνωσε ότι το προξενείο της χώρας στην Κολομβία έχει κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας σε Ισπανούς πολίτες.

Μηνύματα συμπαράστασης έστειλαν ακόμη η Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο και η πρόεδρος του Περού Κέικο Φουχιμόρι, η οποία εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας της να βοηθήσει.

Σακίρα: «Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι μαζί σας»

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα της Σακίρα προς την πατρίδα της μετά την καταστροφή.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι με όλους όσοι ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και με τις οικογένειες που περνούν τόσο δύσκολες στιγμές», έγραψε η Κολομβιανή σταρ.

«Σε στιγμές σαν κι αυτή, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

«Όλη μου η δύναμη και η αγάπη στην πατρίδα μου. Ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον κοντά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό».