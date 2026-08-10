Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό MiG-29 στην Οδησσό

Συντριβή ουκρανικού μαχητικού MiG-29 σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Οδησσού, με τον πιλότο να εγκαταλείπει εγκαίρως το αεροσκάφος και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Telegram, ο MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σημειώνει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με τη χρήση του συστήματος εκτίναξης, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.