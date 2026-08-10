Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό MiG-29 στην Οδησσό

Ουκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια αποστολής εναντίον ρωσικών δυνάμεων, μετά από εμπλοκή κατά την εκτόξευση πυραύλου που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος με χρήση συστήματος εκτίναξης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντριβή ουκρανικού μαχητικού MiG-29 σημειώθηκε στην περιοχή της Οδησσού, με τον πιλότο να εγκαταλείπει εγκαίρως το αεροσκάφος και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.
  • Το MiG-29 εκτελούσε αποστολή όταν, κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο.
  • Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σημειώνει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με τη χρήση του συστήματος εκτίναξης, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

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Συντριβή ουκρανικού μαχητικού MiG-29 σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Οδησσού, με τον πιλότο να εγκαταλείπει εγκαίρως το αεροσκάφος και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Telegram, ο MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σημειώνει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με τη χρήση του συστήματος εκτίναξης, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

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