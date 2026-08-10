Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Συγκλονίζει Έλληνας που ζει στη Μπογκοτά – «Πάγωσα, δεν μπορούσες να κρατήσεις την ισορροπία σου»

Ένας Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε όταν ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα την Κολομβία.

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Διεθνή Νέα

Σεισμός, Κολομβία, Έλληνας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα την Κολομβία, με τον απολογισμό των νεκρών να ξεπερνά τους 110. Ένας Έλληνας που ζει στη Μπογκοτά περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές.
  • Ο Γιώργος Σιταράς, ιδιοκτήτης εστιατορίου, μίλησε στο Star και ανέφερε πως «ήταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου», τονίζοντας πως τη στιγμή του σεισμού «πάγωσα».
  • Πρόσθεσε πως «είχε απλά ένα κούνημα και έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν» και ότι «δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου».

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Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στην Κολομβία, όταν ο Εγκέλαδος «χτύπησε» τη χώρα περιέγραψε ένας Έλληνας που ζει στη Μπογκοτά. Σημειώνεται ότι ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα την Κολομβία με τον απολογισμό των νεκρών να ξεπερνά τους 110.

Ο Γιώργος Σιταράς, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου και ζει στη Μπογκοτά, μίλησε στο Star και ανέφερε πως είναι ο πιο δυνατός σεισμός που έχει ζήσει και τόνισε πως τη στιγμή του σεισμού πάγωσε. «Ξύπνησα και είναι η στιγμή που παγώνεις, δεν μπορείς να πεταχτείς από το κρεβάτι. Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχε απλά ένα κούνημα και έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν. Οταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πώς, πήγαινες δεξιά αριστερά. Δηλαδή δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», πρόσθεσε..

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