Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους – Διακομίστηκε στον Βόλο

Μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία τραυματίστηκε σοβαρά στη Σκιάθο, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους κατά την απογείωσή του

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Σκιάθος, αεροδρόμιο, τουρίστες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά τραυματίστηκε μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία στη Σκιάθο, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.
  • Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της στο Νοσοκομείο του Βόλου.
  • Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του plane spotting.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία στη Σκιάθο, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, με τη γυναίκα να υφίσταται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών ήταν άμεση. Η 52χρονη μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.

Το plane spotting στη Σκιάθο

Σημειώνετια, ότι το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του plane spotting, της παρακολούθησης δηλαδή και φωτογράφισης αεροσκαφών κατά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Η ιδιαίτερη θέση του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με τη μικρή απόσταση από την οποία μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένες πτήσεις, προσελκύει κάθε χρόνο αρκετούς επισκέπτες.

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