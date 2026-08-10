Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καβάλα – Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα της Καβάλας. Προηγήθηκε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια και επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν την προσπάθεια εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους κατοίκους, η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή από εθελοντές της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας οι οποίοι πραγματοποιούσαν πυρασφάλεια σε σημείο από το οποίο υπήρχε οπτική επαφή με την περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά, ενημερώνοντας αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Νωρίτερα είχε σταλεί και 112 στους κατοίκους.