Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καβάλα – Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα στην Καβάλα, ανάμεσα σε Ελευθερούπολη και Κοκκινόχωμα, οριοθετήθηκε. Στην κατάσβεση επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους

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ΦΩΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα στην Καβάλα ανάμεσα σε Ελευθερούπολη και Κοκκινόχωμα.
  • Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Κοκκινόχωμα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα της Καβάλας. Προηγήθηκε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια και επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν την προσπάθεια εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους κατοίκους, η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή από εθελοντές της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας οι οποίοι πραγματοποιούσαν πυρασφάλεια σε σημείο από το οποίο υπήρχε οπτική επαφή με την περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά, ενημερώνοντας αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Νωρίτερα είχε σταλεί και 112 στους κατοίκους.

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