Πρωινό ξύπνημα: 5 απλές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία σας, σύμφωνα με γιατρό

Δεν χρειάζονται ακριβά συμπληρώματα ή εξελιγμένα gadgets για να ξεκινήσει κανείς πιο υγιεινά τη μέρα του. Ο γνωστός γιατρός Dr. Amir Khan μοιράζεται πέντε απλές πρωινές συνήθειες που δεν κοστίζουν τίποτα και μπορούν να ενισχύσουν την ευεξία, να μειώσουν το άγχος και να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια.

Ξεκινήστε σωστά τη μέρα σας: 5 συμβουλές υγείας από γιατρό

Ο Dr. Amir Khan είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, καθώς εμφανίζεται τακτικά στις δημοφιλείς εκπομπές Good Morning Britain και Lorraine του ITV για να προσφέρει πολύτιμες συμβουλές υγείας. Παράλληλα, μοιράζεται καθημερινά πρακτικά tips ευεξίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο γνωστός γιατρός περιέγραψε πέντε απλές πρωινές συνήθειες που μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας.

Ο Dr. Khan ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι τα πέντε κορυφαία hacks υγείας που είναι εντελώς δωρεάν. Χωρίς συμπληρώματα, χωρίς να προσπαθώ να σας πουλήσω κάτι, χωρίς περίπλοκες συσκευές. Μόνο πέντε απλά πράγματα που κάνουν καλό στον οργανισμό σας και αξίζει να τα εντάξετε στην πρωινή σας ρουτίνα».

5 απλές πρωινές συνήθειες για να βελτιώσετε την υγεία σας

Πείτε ένα μεγάλο ποτήρι νερό μόλις σηκωθείτε

Βγείτε έξω στο φυσικό φως

Περπατήστε ξυπόλητοι στο γρασίδι

Ακούστε το κελάηδισμα των πουλιών

Πάρτε πέντε αργές, βαθιές αναπνοές

Πείτε ένα μεγάλο ποτήρι νερό μόλις σηκωθείτε

«Μετά από επτά ή οκτώ ώρες ύπνου, είστε φυσιολογικά ελαφρώς αφυδατωμένοι. Όλοι είμαστε. Το να πίνετε ένα ποτήρι νερό ως πρώτο πράγμα το πρωί βοηθά στην αναπλήρωση των υγρών που χάσατε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υποστηρίζει την κυκλοφορία του αίματος, τη λειτουργία των νεφρών, την πέψη, ενώ σε πολλούς ανθρώπους μπορεί να βελτιώσει ακόμα και την πνευματική διαύγεια και τη συγκέντρωση. Μου αρέσει να ξεκινώ την ημέρα μου ενυδατωμένος. Είναι μία από τις πιο εύκολες υγιεινές συνήθειες που μπορείτε να υιοθετήσετε», αναφέρει ο Dr. Khan.

Βγείτε έξω στο φυσικό φως

Ο γιατρός χαρακτηρίζει την δεύτερη συμβουλή ως την αγαπημένη του, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να το κάνετε. Το πρωινό φως ενεργοποιεί ειδικά κύτταρα στα μάτια σας που στέλνουν σήμα στο βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου, βοηθώντας στην αναστολή της μελατονίνης και στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού για την υπόλοιπη ημέρα.

Οι άνθρωποι που εκτίθενται στο έντονο πρωινό φως συχνά κοιμούνται καλύτερα το βράδυ, έχουν περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται να περάσετε ατελείωτες ώρες έξω. Αν δεν έχετε πολύ χρόνο, 10 με 20 λεπτά απολαμβάνοντας τον πρωινό σας καφέ είναι υπεραρκετά».

Περπατήστε ξυπόλητοι στο γρασίδι

Ο Dr. Khan διευκρινίζει: «Δεν αναφέρομαι σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μιλώ για τη διέγερση χιλιάδων νευρικών απολήξεων στα πέλματά σας, η οποία προκαλεί την ισορροπία σας, ενδυναμώνει τους μικρούς μύες των πελμάτων και των αστραγάλων και σας βοηθά να επιβραδύνετε λίγο, συνδεόμενοι με τη φύση από νωρίς το πρωί».

Ακούστε το κελάηδισμα των πουλιών

«Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η ακρόαση του κελαηδίσματος των πουλιών και των φυσικών ήχων μπορεί να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τη διάθεση και να περιορίσει τα συναισθήματα άγχους», αναφέρει ο ειδικός.

«Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε μέσα στη φύση, οπότε ο ήχος των πουλιών και του τρεχούμενου νερού καθησυχάζει το νευρικό μας σύστημα ότι βρισκόμαστε σε ασφαλές περιβάλλον. Και, ας είμαστε ειλικρινείς, προσφέρει μια υπέροχη αίσθηση», συμπληρώνει.

Πάρτε πέντε αργές, βαθιές αναπνοές

«Μόνο πέντε αργές, βαθιές αναπνοές. Εισπνοή για τέσσερα δευτερόλεπτα και εκπνοή για έξι. Αυτή η τεχνική ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα – τη λειτουργία ξεκούρασης και πέψης του οργανισμού. Μειώνει τους καρδιακούς παλμούς, ελαττώνει τις ορμόνες του στρες και «ειδοποιεί» τον εγκέφαλο ότι είστε ήρεμοι και ασφαλείς. Απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορους τρόπους για να χαλαρώσετε σώμα και πνεύμα», τονίζει.

Η δύναμη των απλών συνηθειών

Κλείνοντας, ο Dr. Khan υπογραμμίζει: «Καμία από αυτές τις συνήθειες δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Δεν πουλάω τίποτα, ούτε έχω να σας προτείνω ακριβά gadgets ευεξίας.

Γιατί μερικές φορές, το πιο ισχυρό φάρμακο δεν είναι κάτι που αγοράζετε· είναι απλώς πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε να κάνουμε, πράγματα για τα οποία το σώμα μας είναι σχεδιασμένο και που οι πρόγονοί μας έκαναν για αιώνες. Ας επιστρέψουμε σε αυτά».