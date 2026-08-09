Ύπνος: Το φρούτο που χαρακτηρίζεται ως “το υπνωτικό της φύσης” και μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ίσως αξίζει να δώσετε προσοχή σε όσα τρώτε το βράδυ. Σύμφωνα με τον ειδικό στον ύπνο, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές φρούτο, πλούσιο σε μαγνήσιο, μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση του οργανισμού και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα.

Το φρούτο που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σας, σύμφωνα με ειδικό

Ένα φρούτο έχει χαρακτηριστεί από τους γιατρούς ως το «υπνωτικό της φύσης», καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι βοηθά τους ανθρώπους να αποκοιμηθούν πολύ πιο γρήγορα. Ο Dr. Michael Breus, γνωστός και ως “Sleep Doctor”, συνιστά να τρώμε μια μπανάνα πριν από τον ύπνο για να βελτιώσουμε την ποιότητα της νυχτερινής μας ξεκούρασης.

Καταρρίπτοντας την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι μπανάνες προσφέρουν ενέργεια μόνο το πρωί, ο Dr. Breus υπογράμμισε τα οφέλη τους για την υγεία όταν καταναλώνονται το βράδυ. Μάλιστα, ο ειδικός ξεχώρισε και άλλα φρούτα που βελτιώνουν τον ύπνο.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, δήλωσε: «Με ρωτούν συνέχεια ποιες είναι οι κατάλληλες τροφές για έναν καλό ύπνο. Συγκέντρωσα μερικές από αυτές εδώ, ας τις δούμε».

Ποια φρούτα νικούν την αϋπνία, σύμφωνα με τον ειδικό

Ακτινίδια : Βοηθούν στην τόνωση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο – της ορμόνης που ηρεμεί τον οργανισμό και σας βοηθά να χαλαρώσετε πριν από την κατάκλιση.

: Βοηθούν στην τόνωση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο – της ορμόνης που ηρεμεί τον οργανισμό και σας βοηθά να χαλαρώσετε πριν από την κατάκλιση. Μπανάνες : Χαρακτηρίζονται ως το «υπνωτικό της φύσης» καθώς είναι πλούσιες σε μαγνήσιο .

: . Ανανάς: Παραδόξως, ο ανανάς περιέχει μεγάλες ποσότητες μελατονίνης (της ορμόνης του ύπνου).

Επιπλέον, ο Dr. Breus πρότεινε το ελληνικό γιαούρτι ως ένα εξαιρετικό σνακ για το βράδυ, καθώς προσφέρει ασβέστιο, ένα απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία του ύπνου.

Η επιστήμη πίσω από τη μπανάνα και το μαγνήσιο

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε μαγνήσιο, ένα ζωτικής σημασίας θρεπτικό συστατικό για τη χαλάρωση των μυών και του νευρικού συστήματος. Μια μέτρια μπανάνα (126 γραμμάρια) παρέχει περίπου 34mg μαγνησίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 8% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Μελέτες δείχνουν ότι το μαγνήσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς κιρκάδιου ρυθμού (του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού του σώματος). Επιπλέον, οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι η καθημερινή πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή μελατονίνης, μειώνοντας παράλληλα τα επίπεδα της κορτιζόλης – της ορμόνης του στρες.

Αλκοόλ: Ο κρυφός εχθρός του ύπνου

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε την καφεΐνη το βράδυ, δεν δείχνουμε την ίδια προσοχή με το αλκοόλ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα αργά το βράδυ μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις.

Οι ειδικοί ύπνου της Bed Kingdom επισημαίνουν: «Αν και το αλκοόλ συχνά σας βοηθά να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα, η κατανάλωσή του κοντά στην ώρα του ύπνου προκαλεί κατακερματισμένο ύπνο και συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ εντός 4 ωρών πριν από τον ύπνο επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια και τη συνέχεια της ξεκούρασης. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα αϋπνίας μετά από ένα βραδινό ποτό, φροντίστε να πιείτε το τελευταίο σας ποτό τουλάχιστον 4 ώρες πριν κοιμηθείτε, ώστε ο οργανισμός σας να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μεταβολίσει το αλκοόλ.