Καρπούζι vs Πεπόνι: Ποιο είναι καλύτερο για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με ειδικούς

Το καρπούζι και το πεπόνι πρωταγωνιστούν στο καλοκαιρινό τραπέζι, όμως πολλοί τα αποφεύγουν λόγω της φυσικής τους γλυκύτητας, καθώς θεωρούν ότι μπορούν να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Είναι όμως πραγματικά έτσι;

Ειδικοί εξηγούν πώς επηρεάζουν τα δύο φρούτα το σάκχαρο, ποιο έχει το μικρότερο γλυκαιμικό φορτίο και γιατί η σωστή ποσότητα παίζει πιο σημαντικό ρόλο από τον γλυκαιμικό δείκτη.

Καρπούζι και πεπόνι: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το σάκχαρο στο αίμα

Το καρπούζι και το πεπόνι είναι δύο από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα. Και τα δύο είναι φυσικά γλυκά, περιέχουν υδατάνθρακες και προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που οφελούν τον μεταβολισμό και τη συνολική υγεία. Όταν πρόκειται όμως για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, υπερέχει κάποιο από τα δύο;

«Τόσο το καρπούζι όσο και το πεπόνι περιέχουν φυσικά σάκχαρα που μπορούν να ανεβάσουν το γλυκόζη στο αίμα, αλλά παράλληλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και σχεδόν χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο όταν καταναλώνονται στις συνήθεις μερίδες», εξηγεί η Brittany Poulson, M.D.A., RDN, CD, CDCES.

Διατροφολόγοι αναλύουν ποιο φρούτο είναι η καλύτερη επιλογή για το σάκχαρο, καθώς και πώς μπορούν και τα δύο να ενταχθούν σε μια διατροφή φιλική προς τον διαβήτη.

Καρπούζι: Πώς επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα

Περιέχει υδατάνθρακες

Είναι πλούσιο σε λυκοπένιο

Περιέχει υδατάνθρακες

«Το καρπούζι μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρο επειδή περιέχει φυσικά σάκχαρα, ενώ οι υδατάνθρακές του χωνεύονται σχετικά γρήγορα», εξηγεί η Poulson. Ωστόσο, 1 φλιτζάνι κομμένο καρπούζι αποτελείται κατά 91% από νερό και περιέχει μόλις 11 γραμμάρια υδατανθράκων. Αυτό εξηγεί γιατί το καρπούζι έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη (GI), αλλά χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο (GL).

Γλυκαιμικός Δείκτης (GI): Μετρά πόσο γρήγορα μια τροφή που περιέχει υδατάνθρακς αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα.

Γλυκαιμικό Φορτίο (GL): Λαμβάνει υπόψη τόσο τον γλυκαιμικό δείκτη όσο και την ποσότητα των υδατανθράκων σε μια τυπική μερίδα.

Επειδή το καρπούζι αποτελείται κυρίως από νερό και προσφέρει μικρή ποσότητα υδατανθράκων ανά μερίδα, η συνολική του επίδραση στο σάκχαρο θεωρείται χαμηλή όταν καταναλώνεται σε λογικές ποσότητες.

Είναι πλούσιο σε λυκοπένιο

Ένα φλιτζάνι κομμένο καρπούζι περιέχει 6.890 μικρογραμμάρια λυκοπενίου, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που χαρίζει στο φρούτο το ζωντανό κόκκινο χρώμα του. Το λυκοπένιο έχει μελετηθεί εκτενώς για τον πιθανό ρόλο του στην υποστήριξη της μεταβολικής υγείας και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η υψηλότερη πρόσληψη λυκοπενίου μπορεί να συνδέεται με καλύτερα επίπεδα σακχάρου νηστείας και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε άτομα με διαβήτη. Παρόλο που απαιτείται περισσότερη έρευνα, τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το λυκοπένιο δρα ενισχύοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειώνοντας την φλεγμονή στον οργανισμό.

Πεπόνι: Πώς επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα

Περιέχει υδατάνθρακες

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C

Περιέχει υδατάνθρακες

Όπως και το καρπούζι, το πεπόνι (ποικιλία cantaloupe) περιέχει υδατάνθρακες, οι οποίοι διασπώνται σε γλυκόζη και μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα σακχάρoυ στο αίμα κατά τη διαδικασία της πέψης. Ωστόσο, ένα φλιτζάνι κομμένο πεπόνι αποτελείται κατά 93% από νερό και προσφέρει περίπου 12 γραμμάρια υδατανθράκων, μαζί με 1,5 γραμμάριο φυτικών ινών.

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό και την παρουσία φυτικών ινών, το πεπόνι συμβάλλει στην επιβράδυνση της πέψης και υποστηρίζει μια πιο σταδιακή αύξηση του σακχάρoυ. Αν και ο γλυκαιμικός του δείκτης (GI) κατατάσσεται στη μεσαία κατηγορία, το πεπόνι έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο (GL) λόγω της σχετικά μικρής ποσότητας υδατανθράκων ανά μερίδα.

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C

Ένα φλιτζάνι κομμένο πεπόνι παρέχει 57 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C, καλύπτοντας το 76% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για τις γυναίκες και το 63% για τους άνδρες.

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, και επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η υψηλότερη πρόσληψή της μέσω της διατροφής σχετίζεται με πιο υγιή επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και βελτιωμένο μεταβολισμό της γλυκόζης.

Αν και η βιταμίνη C από μόνη της δεν αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο για τη ρύθμιση του διαβήτη, το πεπόνι μπορεί να ενταχθεί σε ένα θρεπτικό και ισορροπημένο διατροφικό πλάνο που ενισχύει τη μεταβολική υγεία.

Καρπούζι vs Πεπόνι: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο στο αίμα

Το πεπόνι μπορεί να έχει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα όσον αφορά τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, καθώς περιέχει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα φυτικών ινών σε σύγκριση με το καρπούζι, όπως σημειώνει η διατροφολόγος Sheri Gaw (RDN, CDCES). Ωστόσο, κανένα από τα δύο φρούτα δεν είναι απαραίτητα «καλύτερο», αναφέρει η διαιτολόγος Poulson.

«Αν και το καρπούζι τείνει να έχει ελαφρώς υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη (GI) από το πεπόνι, η διαφορά αυτή είναι σπάνια ουσιαστική για τους περισσότερους ανθρώπους. Η ποσότητα της μερίδας και οι τροφές με τις οποίες συνδυάζετε το φρούτο επηρεάζουν το σάκχαρο πολύ περισσότερο από τις μικρές διαφορές στον γλυκαιμικό δείκτη», προσθέτει η Poulson.

Η παρανόηση για τα φρούτα και τη ζάχαρη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν εντελώς τα φρούτα φοβούμενοι τα φυσικά τους σάκχαρα. «Πρόσφατες μετα-αναλύσεις υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων υποστηρίζει τον συνολικό έλεγχο της γλυκόζης και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως διαβήτη τύπου 2, όταν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής», εξηγεί η Poulson.

Η Gaw συμπληρώνει ότι τόσο το καρπούζι όσο και το πεπόνι μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε μια διατροφή φιλική προς το σάκχαρο: «Εφόσον 1 φλιτζάνι καρπούζι ή πεπόνι περιέχει λιγότερα από 15 γραμμάρια υδατανθράκων, η κατανάλωση αυτής της ποσότητας γενικά δεν προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου σε άτομα χωρίς διαβήτη».

Φυσικά, κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στους υδατάνθρακες. «Αυτό που ανεβάζει το σάκχαρο σε έναν άνθρωπο μπορεί να μην το επηρεάσει σε έναν άλλο. Παρατηρήστε πώς αντιδρά το σώμα σας και προσαρμόστε τις μερίδες σας ανάλογα», συνιστά η διατροφολόγος Val Warner.

Πώς να απολαύσετε το καρπούζι και το πεπόνι χωρίς να αυξηθεί το σάκχαρο

«Ο συνδυασμός του καρπουζιού ή του πεπονιού με πρωτεΐνες, καλά λιπαρά ή επιπλέον φυτικές ίνες επιβραδύνει τη πέψη και οδηγεί σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα», αναφέρει η Poulson. Ο έλεγχος των μερίδων είναι επίσης καθοριστικός — η διατήρηση της μερίδας στο 1 φλιτζάνι βοηθά να κρατήσετε το συνολικό φορτίο υδατανθράκων υπό έλεγχο.

Αντί να αποφεύγετε αυτά τα καλοκαιρινά φρούτα, εντάξτε τα σε ισορροπημένα γεύματα. Οι ειδικοί προτείνουν τους εξής τρόπους:

Συνδυάστε τα με πρωτεΐνη: Συνοδεύστε το καρπούζι ή το πεπόνι με ελληνικό γιαούρτι, τυρί cottage, αυγά ή ξηρούς καρπούς για ένα πλήρες σνακ.

Προσθέστε υγιεινά λιπαρά: Απολαύστε τα φρούτα με μια χούφτα χαλεπιανά (φιστίκια Αιγίνης), αμύγδαλα ή καρύδια για να επιβραδύνετε την πέψη και να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

Χρησιμοποιήστε τα ως γλυκό συνοδευτικό: Και τα δύο φρούτα ταιριάζουν εξαιρετικά δίπλα σε γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως πιάτα με αυγά, σάντουιτς ή σαλάτες.

Προσθέστε τα στο πρωινό σας: Γαρνίρετε το σκέτο ελληνικό γιαούρτι ή τη βρώμη σας με φρέσκο πεπόνι ή καρπούζι για φυσική γλυκύτητα και θρεπτικά συστατικά.

Καρπούζι και πεπόνι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής

Τόσο το καρπούζι όσο και το πεπόνι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής που συμβάλλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αν και το πεπόνι περιέχει λίγο περισσότερες φυτικές ίνες και έχει ελαφρώς χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, οι διαφορές αυτές έχουν συνήθως μικρότερη σημασία από το μέγεθος της μερίδας, τη συνολική ποιότητα της διατροφής και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται κάθε οργανισμός στους υδατάνθρακες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποφυγή των φρούτων εξαιτίας των φυσικών τους σακχάρων μπορεί να στερήσει από τον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Αντί να αποκλείετε το καρπούζι ή το πεπόνι από το καθημερινό σας διαιτολόγιο, προτιμήστε να καταναλώνετε λογικές μερίδες, να επιλέγετε ποικιλία ολόκληρων φρούτων και να τα εντάσσετε σε ισορροπημένα γεύματα που περιλαμβάνουν πρωτεΐνη και καλά λιπαρά.