Αϋπνία και καρκίνος: Νέα μελέτη συνδέει τον κακό ύπνο με αυξημένο κίνδυνο πριν από τα 50

Ο κακός ύπνος ενδέχεται να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που σχετίζεται με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών. Νέα μελέτη, η οποία ανέλυσε δεδομένα σχεδόν 19 εκατομμυρίων ανθρώπων, διαπίστωσε ότι τα άτομα με αϋπνία εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου, αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Νέα μελέτη συνδέει την αϋπνία με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου πριν από τα 50

Η αϋπνία μπορεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που σχετίζονται με την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών, σύμφωνα με νέα μελέτη που ανέλυσε δεδομένα σχεδόν 19 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι υπέφεραν από αϋπνία είχαν έως και τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν ορισμένες μορφές της νόσου σε σύγκριση με όσους απολάμβαναν ποιοτικό ύπνο. Η μελέτη εξέτασε μια σειρά από πρώιμους ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, καθώς και καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές από το Jefferson Health New Jersey και το Ochsner MD Anderson Cancer Center στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερους από 413.000 ανθρώπους ηλικίας 18-50 ετών με διαγνωσμένη αϋπνία και 18,4 εκατομμύρια άτομα χωρίς προβλήματα ύπνου.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαταραχές ύπνου «μπορεί να αποτελούν έναν κλινικά σημαντικό και τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου» για ορισμένους τύπους καρκίνου.

Τα ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης

Όσοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ύπνου παρουσίασαν:

Τριπλάσιο κίνδυνο διάγνωσης με καρκίνο του μαστού μέσα σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση της αϋπνίας.

Σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο της μήτρας.

Σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο για πρώιμο καρκίνο του εντέρου.

57% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών.

Παγκόσμια αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

Η μελέτη αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης παγκόσμιας ανησυχίας για την κατακόρυφη αύξηση της νόσου σε άτομα κάτω των 50 ετών. Πρόσφατη ανάλυση από το Institute of Cancer Research του Λονδίνου και το Imperial College London διαπίστωσε ότι 11 μορφές καρκίνου —συμπεριλαμβανομένου του μαστού, του εντέρου, του ήπατος, των νεφρών, του παγκρέατος και των ωοθηκών— γίνονται όλο και πιο συχνές σε νεαρούς ενήλικες.

Η Claire Coughlan, κλινική επικεφαλής στο Bowel Cancer UK, ανέφερε: «Ο καρκίνος του εντέρου είναι πιο συχνός στις ηλικίες άνω των 50, αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη σειρά στοιχείων παγκοσμίως που δείχνει ότι αυξάνεται και στους νεότερους. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το γιατί, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και στον τρόπο ζωής. Η διαπίστωση ότι η αϋπνία μπορεί να είναι ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες».

Αϋπνία, τρόπος ζωής και καρκίνος: Πώς συνδέονται

Ο Dr. David Garley, γενικός ιατρός και διευθυντής του The Better Sleep Clinic, σημείωσε ότι υπάρχουν ισχυρά δεδομένα πως η αϋπνία πυροδοτεί παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και η κακή ψυχική υγεία.

Όσον αφορά τον καρκίνο, ο ίδιος εξηγεί ότι η σχέση μπορεί να είναι έμμεση, καθώς οι άνθρωποι με αϋπνία τείνουν να υιοθετούν λιγότερο υγιεινές συνήθειες: «Όταν στερούμαστε τον ύπνο, είναι δύσκολο να ζήσουμε υγιεινά — παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, λιγότερη άσκηση, περισσότερο κάπνισμα. Αυτές οι συνήθειες είναι που ενδέχεται να προκαλούν την αύξηση του κινδύνου».

Ο ύπνος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ οι λοιμώξεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, σύμφωνα με τον Dr. David Garley.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι τα άτομα που υποφέρουν από αϋπνία είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν άγχος υγείας, γεγονός που τα οδηγεί να επισκεφθούν τον γιατρό νωρίτερα μόλις παρατηρήσουν κάποιο σύμπτωμα. Ο Dr. Garley τόνισε πάντως ότι η μελέτη έδειξε απλώς μια συσχέτιση χωρίς να αποδεικνύει ότι η αϋπνία προκαλεί άμεσα καρκίνο.

«Η αϋπνία είναι συχνά στενά συνδεδεμένη με το άγχος. Αν αρχίσετε να υπερτονίζετε έναν πιθανό κίνδυνο καρκίνου όταν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, αυτό αυξάνει την πίεση και επιδεινώνει την κατάσταση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η αύξηση των ασθενών με καρκίνο και ο ρόλος του τρόπου ζωής

Ο Simon Vincent, επιστημονικός διευθυντής του οργανισμού Breast Cancer Now, ανέφερε: «Με τα κρούσματα καρκίνου του μαστού να αυξάνονται τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως, χαιρετίζουμε την έρευνα που στοχεύει στην κατανόηση των αιτίων αυτής της τάσης. Αν και αυτή η νέα μελέτη αποτελεί την αφετηρία, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει πραγματική σύνδεση μεταξύ αϋπνίας και καρκίνου του μαστού».

Από την πλευρά της, η Claire Coughlan, κλινική υπεύθυνη του οργανισμού Bowel Cancer UK, σημείωσε: «Ο καρκίνος του εντέρου είναι πιο συχνός σε άτομα άνω των 50 ετών, όμως υπάρχει μια αυξανόμενη σειρά στοιχείων παγκοσμίως που δείχνει αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το γιατί, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και στον τρόπο ζωής.

Το συμπέρασμα της μελέτης ότι η αϋπνία μπορεί να αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου για τον πρώιμο καρκίνο του παχέος εντέρου ίσως βοηθήσει στην κατανόηση αυτού του φαινομένου, γι’ αυτό και τα ευρήματα αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση».

Τι μπορείτε να κάνετε για την πρόληψη του καρκίνου

Η Megan Winter, διευθύντρια ενημέρωσης υγείας στο Cancer Research UK, συμφώνησε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα, αλλά υπενθύμισε ότι υπάρχουν αποδεδειγμένα βήματα πρόληψης:

Διακοπή του καπνίσματος.

Διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

«Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο στο σώμα σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι καρκίνος, αλλά αν είναι, η έγκαιρη διάγνωση κάνει όλη τη διαφορά», καταλήγει η ίδια.