Φωτιά σε κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο – Εκκενώνεται προληπτικά πολυκατοικία – ΦΩΤΟ

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωση των διαμερισμάτων που βρίσκονται πάνω από την επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις περίπου 21.30 και κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε με τέσσερα οχήματα αλλά και ένα γερανοφόρο στο σημείο της φωτιάς.

Εξαιτίας των υλικών στο κατάστημα, δημιουργήθηκαν έντονοι καπνοί, οπότε και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας. Συνολικά απομακρύνονται με το ειδικό γερανοφόρο όχημα ενοικιαστές και ιδιοκτήτες τριών ορόφων, πάνω από το κατάστημα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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