Φωτιά σε κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο – Εκκενώνεται προληπτικά πολυκατοικία – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο, οδηγώντας σε προληπτική εκκένωση της παρακείμενης πολυκατοικίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες κατά την απομάκρυνση ενοικιαστών και ιδιοκτητών από τρεις ορόφους

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Φωτιά, Παλαιό Φάληρο, εκκένωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.
  • Λόγω των έντονων καπνών που δημιουργήθηκαν, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από την επιχείρηση.
  • Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με τέσσερα οχήματα και ένα γερανοφόρο, απομακρύνοντας ενοικιαστές και ιδιοκτήτες τριών ορόφων. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωση των διαμερισμάτων που βρίσκονται πάνω από την επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις περίπου 21.30 και κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε με τέσσερα οχήματα αλλά και ένα γερανοφόρο στο σημείο της φωτιάς.

Εξαιτίας των υλικών στο κατάστημα, δημιουργήθηκαν έντονοι καπνοί, οπότε και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας. Συνολικά απομακρύνονται με το ειδικό γερανοφόρο όχημα ενοικιαστές και ιδιοκτήτες τριών ορόφων, πάνω από το κατάστημα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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Φωτιά, Παλαιό Φάληρο, εκκένωση

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