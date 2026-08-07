Τουρισμός: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέα «πατέντα» των εργοδοτών με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Το κόλπο του «ενδιάμεσου server» που εμφανίζει εικονικά ρεπό

Την ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της, με τους εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση να απασχολούνται σε πολλές περιπτώσεις στα όρια της εξάντλησής τους, ασυνείδητοι εργοδότες σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας ανακαλύπτουν συνεχώς «ευφάνταστα» κόλπα, για να παρακάμψουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, προκειμένου να δηλώσουν λιγότερες ώρες εργασίας και ανύπαρκτα ρεπό.

Γράφει η Ηλέκτρα Βισκαδουράκη

Η νέα «πατέντα» που φαίνεται να υιοθετούν αρκετοί εξ αυτών, συνδέεται με την ψηφιακή παραποίηση των στοιχείων πριν φτάσουν στο σύστημα «Εργάνη» και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, που έχει καταθέσει έναν ογκώδη φάκελο με σχετικές καταγγελίες. Τα εν λόγω τεχνάσματα έρχονται να προστεθούν στις αδιανόητες μεθοδεύσεις που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο ελέγχων των επιθεωρητών εργασίας, με υπαλλήλους που… αναβαθμίζονται σε «υπεύθυνους» ή μετατρέπονται σε πελάτες σε ξαπλώστρες, αλλά και εργαζόμενους που κρύβονται σε ψυκτικούς θαλάμους ή ακόμη και μέσα σε φέρετρα, με σκοπό να αποφεύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα οι εργοδότες.

«Φέτος, αυτό που μας προκάλεσε έκπληξη είναι ότι ξαφνικά η πλειονότητα των εργαζομένων στον κλάδο μας δουλεύουν πενθήμερο και οκτάωρο. Απορούσαμε πώς γίνεται αυτό, με τόσες ελλείψεις. Όμως, όταν ψάξαμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, καταλάβαμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή, όπως φαίνεται στην ‘Εργάνη’», τονίζει στο enikos.gr ο Γιώργος Χότζογλου και περιγράφει τις δύο πρακτικές που, όπως διαπίστωσαν στην Ομοσπονδία, χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το κόστος των υπερωριών.

Χτυπούν τις κάρτες οι εργοδότες

«Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι να χτυπάνε τις κάρτες των εργαζομένων οι ίδιοι οι εργοδότες. Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ψηφιακές κάρτες δεν βρίσκονται στα χέρια των εργαζομένων, αλλά στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές», επισημαίνει ο Γιώργος Χότζογλου, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στον κλάδο της εστίασης.

Το τεχνολογικό «κόλπο» που «σβήνει» ώρες εργασίας από την «Εργάνη»

Η δεύτερη πρακτική είναι αδιαμφισβήτητα πιο εξελιγμένη τεχνολογικά και ο εντοπισμός της παράβασης πιο δύσκολος, καθώς φαίνεται να μεσολαβεί κάποιο «ξένο» λογισμικό, με τον Γιώργο Χότζογλου να μιλά για έναν… ψηφιακό λαβύρινθο. «Έχουν φτάσει πολλές καταγγελίες από εργαζόμενους στην Ομοσπονδία μας που αναφέρουν ότι ενώ αυτοί χτυπούν την κάρτα τους κανονικά, κατά την είσοδό τους και κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, ακολούθως μπαίνουν με τους κωδικούς taxisnet στο σύστημα της ‘Εργάνης’ για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, και βλέπουν άλλα δεδομένα από τα πραγματικά», λέει. «Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, έχουν εντοπίσει ότι ενώ είχαν δουλέψει κανονικά συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες, εμφανίζονταν να έχουν ρεπό κάποιες από αυτές», τονίζει ο Γιώργος Χότζογλου, καταγγέλλοντας πως με βάση τις πληροφορίες που έχει η Ομοσπονδία στη διάθεσή της, υπάρχουν εργοδότες που κάνουν ευθεία παρέμβαση στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

«Ίσως να μεσολαβεί ένας server ή ένας σκληρός δίσκος ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και του συστήματος ‘Εργάνη’. Όταν, λοιπόν, οι εργαζόμενοι χτυπούν την κάρτα τους, αντί τα δεδομένα να πηγαίνουν κατευθείαν στο σύστημα ‘Εργάνη’, αυτά κατευθύνονται πρώτα σε αυτόν το server, αλλοιώνονται και ύστερα αποθηκεύονται παραποιημένα για το σύστημα ‘Εργάνη’», υποστηρίζει ο Γιώργος Χότζογλου, μιλώντας στο enikos.gr.

Άλλοι εργοδότες, πάλι, χρησιμοποιούν πιο «παραδοσιακό» τρόπο για να μην αποδώσουν στους εργαζόμενους στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό όσα δικαιούνται. «Πρόκειται για τη δυνατότητα που έχει δώσει το υπουργείο Εργασίας στους εργοδότες να μπορούν να τροποποιούν το πρόγραμμα εργασίας του τρέχοντος μήνα στο τέλος του», μας εξηγεί. «Ενώ, δηλαδή, ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί με βάση το συγκεκριμένο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, στο τέλος του μήνα εμφανίζεται στην ‘Εργάνη’ να έχει δουλέψει λιγότερες μέρες, ωσάν να είχε ρεπό ή να έχει δουλέψει λιγότερες ώρες και προφανώς λιγότερες υπερωρίες», αναφέρει.

Πού εντοπίζονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Η Ομοσπονδία, που έχει στη διάθεσή της αρκετές καταγγελίες για γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, όπως Ρόδο, Χαλκιδική, Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο, προσκόμισε όλα τα σχετικά στοιχεία σε συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Νίκο Μηλαπίδη, ο οποίος σύμφωνα με τον Γιώργο Χότζογλου, τους παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας που είναι υπεύθυνη για την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. «Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, οπότε μας προέτρεψε να προσφύγουμε και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο φάκελος έχει κατατεθεί και η έρευνα είναι σε εξέλιξη», υπογραμμίζει.

«Ένα υπερόπλο ευτελίζεται»

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, εκφράζει την απογοήτευσή του από το γεγονός ότι ένα «υπερόπλο», όπως χαρακτηρίζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, «ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο». «Με την χρήση της ψηφιακής κάρτας αυξήθηκαν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες, αλλά εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Αντί, όμως, το υπουργείο Εργασίας να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τη 15ωρη απασχόληση, θεσμοθέτησε την 13ωρη απασχόληση γιατί δήθεν το ζητούσαν οι εργαζόμενοι. Το πιο θλιβερό είναι ότι ενώ το υπουργείο Εργασίας ισχυριζόταν ότι θα καταγράφονται κανονικά οι υπερωρίες, τελικά αυτό δεν ισχύει και επαληθεύτηκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για τα εξαντλητικά ωράρια, τα οποία δεν αποτυπώνονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Οι εργασιακές συνθήκες και οι μαζικές παραιτήσεις

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου «οι εργασιακές συνθήκες στον κλάδο δεν έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 10 -15 χρόνια. Είναι ακόμα εξοντωτικές». Κι αυτό, διότι «υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, πράγμα που έχει ως συνέπεια την εντατικοποίηση των όρων εργασίας», εξηγεί, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού είναι επταήμερη απασχόληση με ωράρια που προσεγγίζουν τις 15 ώρες ημερησίως.

Ο ίδιος κάνει λόγο και για κύμα παραίτησης εργαζομένων μέσα στη σεζόν. «Εργαζόμενοι παραιτούνται ήδη από τους πρώτους 1-2 μήνες της σεζόν, διότι δεν αντέχουν τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης, αφού μένουν σε δωμάτια όλοι μαζί ή σε τρώγλες», τονίζει.

Πάνω από 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας, εξαιτίας των συνθηκών εργασίας, και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας αγγίζουν τις 83.000, εκ των οποίων περίπου 50.000 στα ξενοδοχεία και 33.000 στην εποχική εστίαση. «Είναι αντιφατικό να υπάρχει καταγεγραμμένη ανεργία στο 8% και παράλληλα να υπάρχουν τόσες πολλές κενές θέσεις εργασίας», επισημαίνει ο Γιώργος Χότζογλου. «Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο και τις χαμηλές αμοιβές, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει με τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν γίνεται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με αυτά τα ωράρια και να μένουν σε αυτές τις τρύπες στις οποίες στοιβάζουν το προσωπικό», υπογραμμίζει.

Αναφερόμενος στους μισθούς ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου επισημαίνει ότι «τα τέσσερα τελευταία χρόνια, μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αποδοχές στον κλάδο του Τουρισμού και εποχικού επισιτισμού έχουν αυξηθεί κατά 20%, εντούτοις ακόμα βρίσκονται λίγο πιο πάνω από τα επίπεδα του 2011, δηλαδή περί το 5%».

«Μας πήρε 13 χρόνια να επαναφέρουμε τους μισθούς στα επίπεδα του 2011. Ωστόσο, η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στην χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Οι μισθοί λοιπόν κυμαίνονται στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά, όμως για εξαντλητικά ωράρια με επταήμερη απασχόληση, τα οποία αποτυπώθηκαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας», καταλήγει.