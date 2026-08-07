Τουρισμός για Όλους: Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027.

Αναλυτικά:

Σήμερα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Αύριο, Σάββατο μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8

Την Κυριακή υποβάλλονται οι αιτήσεις των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0

Και από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59 υποβάλλονται οι αιτήσεις όλων των ΑΦΜ πολιτών (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα). Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου. Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, καθώς και δυνητικοί δικαιούχοι με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Για περισσότερα από 7 τέκνα τα ποσά αυξάνονται κατά 5.000 ανά τέκνο

Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και, γενικά, κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δικαίωμα να υποβάλουν Αίτηση έχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος. Άτομα που ανήκουν στην κατηγορία άτομα με αναπηρία υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων εφόσον υφίσταται εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Περιπτώσεις αιτήσεων ατόμων με αναπηρία που κληρωθούν και των οποίων η πιστοποίηση αναπηρίας δεν θα διασταυρωθεί διαλειτουργικά θα αξιολογηθούν ως αιτήσεις γενικής κατηγορίας και θα δοθεί δυνατότητα αξιολόγησης των δικαιολογητικών σε δεύτερο χρόνο.

2.Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την αίτηση

Ο/η δυνητικά δικαιούχος για να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων θα πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο φάσεων όπου απαιτείται να εισάγει το μοναδικό κωδικό μίας χρήσης τον οποίο λαμβάνει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στο ΕΜΕπ. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι να υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Ο αιτούμενος επιλέγει μεταξύ Γενικής Αίτησης και Αίτησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) (αφορά περιπτώσεις Αίτησης με επίκληση ιδιότητας ΑμεΑ συνολικού ποσοστού από 67% και άνω του αιτουμένου ή προστατευόμενου τέκνου του).

Ακολούθως, και στις δύο περιπτώσεις Αιτήσεων (Γενική/Αίτηση για Άτομα με Αναπηρία) ο αιτούμενος καταχωρίζει στα σχετικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί. Τα στοιχεία κινητού και e-mail θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Επιλέγει αν επιθυμεί να αξιοποιήσει την άυλη ψηφιακή κάρτα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου με επαυξημένη επιδότηση (αφορά τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει) ή κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου (αφορά τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο) λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσό. Προσοχή: η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τα διαστήματα που αφορούν στην περίοδο που επιλέχθηκε κατά την Αίτηση.

Επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και αιτείται την έκδοσή της και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος ή κάποιο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από 67% και άνω σύμφωνα με τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, οπότε και δικαιούται αυξημένη επιδότηση, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από κυλιόμενη λίστα του Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. είτε του ιδίου του αιτούμενου, εφόσον είναι ο ίδιος ΑμεΑ, είτε του προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς του με την ιδιότητα ΑμεΑ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί πρώτα το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Ύπαρξη αναπηρίας ποσοστού από 67% και άνω , του/της υπόχρεου ή/και τέκνων αυτών, όπως έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2024». Εάν δεν επιλεγεί Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ΑμεΑ, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025 θα πρέπει να επιλεχθεί το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Συνταξιούχος όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025». Εάν δεν ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Πατώντας το σχετικό κουτάκι δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι, ή του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι (τα Προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στη σχετική οθόνη της εφαρμογής).

Δηλώνει επίσης υπεύθυνα ότι το χρηματικό ποσό που εν τέλει πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων μελών της οικογένειάς του και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά του χρηματικού ποσού σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Τέλος, πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων της Αίτησης, καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την επεξεργασία της Αίτησης και τον υπολογισμό της επιδότησης. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση πως η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν και οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Μετά τη συμπλήρωση της Αιτήσεως θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει η υποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στα δημόσια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ εκπροσώπου του με κατάλληλη εξουσιοδότηση. Μέσω των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας από πιστοποιημένο υπάλληλο.

Προσοχή!

Εφόσον μία Αίτηση εισαχθεί επιτυχώς στην εφαρμογή του Προγράμματος (vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) και περιέλθει στην κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ», είναι δυνατή η διαγραφή της και η υποβολή νέας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής Αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας θα πρέπει να ακολουθήσει επανυποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

3. Τα ποσά

-Η ενίσχυση στο «Τουρισμός για Όλους 2026 -2027» φθάνει έως και 600ευρώ. Συγκεκριμένα, για τη χαμηλή περίοδο τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με τέκνο με αναπηρία δικαιούνται επιδότηση ύψους 600 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες λαμβάνουν 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο.

-Διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πλαίσιο ενίσχυσης της ζήτησης κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης, με σημαντικά υψηλότερα ποσά για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Παράλληλα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το 30% στην υψηλή, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και τη στήριξη των προορισμών όλο τον χρόνο.

-Το Πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.

-Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (Τουρισμός για όλους 2026 – 2027 | Vouchers.gov.gr), καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο: 2102150231.

4.Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Α. Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή εκτός των διαστημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Για την α’ φάση οι κάρτες των δικαιούχων της χαμηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2027 και οι κάρτες των δικαιούχων της υψηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.6.2027 αλλά ισχύουν αποκλειστικά για τα διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» και πώς;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Β.Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του (Τράπεζα Snappi www.snappibank.com, Alpha Bank www.alpha.gr) ή Eurobank www.eurobank.gr), για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συναλλαγή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του και όχι άλλες χρεώσεις (π.χ. γεύματα, ποτά, δραστηριότητες κ.λπ.).

5.Ποιοι μένουν εκτός «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027»:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Εξαιρούνται του αποκλεισμού αυτού όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα με την ιδιότητα ατόμου με αναπηρία ή γονείς με τέκνο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω κατά την υποβολή της Αίτησης.