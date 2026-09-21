Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού θα ελεγχθεί για τα μηχανήματα και την Κβαντική Ιατρική που διαφημίζει – Οι γιατροί στο Κολωνάκι τα έκαναν όλα στραβά

Στην Μαρία Καρυστιανού και στην «κβαντική ιατρική», που διαφημίζει η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στην ιστοσελίδα της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, και τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ενώ μίλησε και για τους χειρισμούς των προφυλακισμένων γιατρών στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε την επέκταση της πλατφόρμας MedWatch, του συστήματος που εντοπίζει πιθανές παραβάσεις της ιατρικής δεοντολογίας και τις διαβιβάζει στους Ιατρικούς Συλλόγους- και στη Θεσσαλονίκη.

«Η Καρυστιανού θα ελεγχθεί και αυτή όπως όλοι οι άλλοι»

«Θα βάλω το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρυστιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Διαφημίζει κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, δεν υπάρχει. Επίσης, είδα ότι διαφημίζει κάποια μηχανήματα, που δεν είμαι καθόλου βέβαιος, εάν έχει την άδεια να το κάνει. Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι κάνουν τους ελέγχους. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους Ιατρικούς Συλλόγους και λέει ότι αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν τα λέει η ιατρική δεοντολογία. Ελέγχονται όλοι», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τα έκαναν όλα στραβά οι γιατροί στο Κολωνάκι – Εγώ δεν τους ήξερα»

Λίγο πριν ο κ. Γεωργιάδης, ερωτηθείς για τους χειρισμούς των δύο γιατρών στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σχολίασε ότι:

«Αυτό που έχει γίνει πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήμιο. Η διαχείριση που έκαναν ήταν όλη λάθος. Του έβαλαν λάθος την αδρεναλίνη, δεν ήξεραν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Τα έκαναν όλα στραβά. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και έπεσαν να φάνε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κ. Πατούλη, οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τον ΙΣΑ είναι υπερβολικά πολλοί, επτά, οκτώ. Προφανώς και με καταγγελία. Τώρα, εάν αυτοί έβρισκαν τρόπο να κοροϊδέψουν την επιτροπή που πήγαινε, αυτό είναι θέμα απάτης», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης, αντικρούοντας κατηγορίες οι οποίες έχουν ακουστεί εις βάρος του, τόνισε ότι ο υπουργός υγείας δεν έχει καν ελεγκτικό μηχανισμό ούτε αυτή η διαδικασία άπτεται των αρμοδιοτήτων του.