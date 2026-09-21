Στο κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ο Ηλίας Κασιδιάρης – Τι είπε για την δική του υποψηφιότητα

Με τη «Συμμαχία Ελλήνων» συντάσσεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος υποστήριξε ότι το κόμμα «ιδρύθηκε νομίμως το 2025» και το καταστατικό του είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Στη «Συμμαχία των Ελλήνων» συμμετέχουν τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες».

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», που αποφυλακίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει στο εν λόγω βίντεο ότι «είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων, ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Υποστήριξε στη συνέχεια ότι «η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», ενώ σχετικά με τη δική του υποψηφιότητα, ανέφερε πως «το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου».