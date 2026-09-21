Σίντι Κρόφορντ: Η τελευταία ανατριχιαστική εξομολόγηση του γιου της Πρίσλεϊ, πριν πεθάνει σε κέντρο αποτοξίνωσης

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Μία από τις τελευταίες δημόσιες εξομολογήσεις του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε μιλήσει ανοιχτά για τον φόβο του πριν από θεραπεία με ιμπογκαΐνη, την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει όσα απέφευγε και την ελπίδα ότι δεν θα χρειαζόταν να περάσει ξανά από την ίδια διαδικασία. Κάτω από εκείνη την ανάρτηση, η μητέρα του τού είχε γράψει: «Είσαι μαχητής. Πέρασες από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του supermodel Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια Γκέρμπερ, πέθανε ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο θάνατός του καταγράφηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, ωστόσο η αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους «σε αυτή την πολύ δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».

«Ήμουν τρομοκρατημένος» – Η ανάρτηση πριν από τη θεραπεία

Πριν από τον θάνατό του, ο 27χρονος είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο από την περίοδο κατά την οποία επρόκειτο να υποβληθεί σε θεραπεία υψηλής δόσης με ιμπογκαΐνη, μία ψυχεδελική ουσία φυτικής προέλευσης που έχει μελετηθεί, μεταξύ άλλων, για πιθανές εφαρμογές στην αντιμετώπιση του εθισμού.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή ως ένα σημείο καμπής στη ζωή του.

«Πριν από τη θεραπεία υψηλής δόσης με ιμπογκαΐνη, μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα. Ήμουν τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ήμουν ξανά, αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο», είχε γράψει.

🇺🇸 #El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, murió ayer en un centro de rehabilitación a la edad de 27 años. Era realeza de la moda desde su nacimiento, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y cofundador de Casamigos Rande Gerber, y hermano mayor de la modelo Kaia Gerber.… pic.twitter.com/X1f7LFAinX — EnBoga (@EnBogaMx) September 21, 2026

Ο Πρίσλεϊ αναφέρθηκε και στη δυσκολία του να εγκαταλείψει την ανάγκη για έλεγχο, περιγράφοντας τη θεραπεία ως μία διαδικασία κατά την οποία χρειάστηκε να έρθει αντιμέτωπος με πλευρές του εαυτού του που απέφευγε.

«Το να αφήσω τον έλεγχο δεν ήταν εύκολο, αλλά εμπιστεύτηκα ότι υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από εμένα που με καθοδηγούσε. Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί», ανέφερε.

Και πρόσθετε: «Αντιμετώπισα όλα όσα απέφευγα και, κάπου μέσα σε όλα αυτά, άρχισα να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου».

Το μήνυμά του έκλεινε με μία φράση που σήμερα ακούγεται ακόμη πιο φορτισμένη: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω».

Το μήνυμα της Σίντι Κρόφορντ: «Πέρασες από τη φωτιά»

Κάτω από εκείνη την ανάρτηση, η Σίντι Κρόφορντ είχε αφήσει ένα δημόσιο μήνυμα στήριξης προς τον γιο της.

«Είσαι μαχητής. Πέρασες από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη», είχε γράψει το διάσημο μοντέλο.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, με αφορμή τα 27α γενέθλιά του, η Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει δύο παιδικές φωτογραφίες του Πρίσλεϊ.

«Είμαι τόσο περήφανη για τον άνδρα που έχεις γίνει, αλλά εγώ θα σε βλέπω πάντα σαν το μικρό μου αγόρι. Σ’ αγαπώ», έγραφε τότε.

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Είχε μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη και τον εθισμό

Ο Πρίσλεϊ δεν είχε κρύψει τα τελευταία χρόνια τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.

Σε συνέντευξή του στο podcast Studio 22 το 2023 είχε μιλήσει για τη μάχη του με την κατάθλιψη και για την επιθυμία του να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες ώστε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Έχοντας παλέψει με την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που συνοδεύουν όλα αυτά, νομίζω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρέθηκα εγώ κάποτε, αυτό μου αρκεί», είχε πει.

«Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω είναι ότι ίσως έκανα εγώ κάποια λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε εκείνοι να μη χρειαστεί να κάνουν τα ίδια».

Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει για τη μάχη του αδελφού της

Μόλις αυτόν τον μήνα, η μικρότερη αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, είχε αναφερθεί σε συνέντευξή της στην αμερικανική Vogue στη μακρά μάχη του Πρίσλεϊ με τον εθισμό και στον αντίκτυπο που αυτή είχε σε ολόκληρη την οικογένεια.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους φέρνει όλους στο ίδιο επίπεδο», είχε δηλώσει.

Η Κάια εξήγησε ότι μέσα σε αυτή τη συνθήκη είχε αρχίσει να βλέπει τον εαυτό της ως «το εύκολο παιδί», εκείνο δηλαδή που δεν ήθελε να ζητά βοήθεια ή να προσθέτει ακόμη ένα πρόβλημα στην οικογένεια.

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει τον αδελφό της έναν άνθρωπο από τον οποίο έμαθε πολλά, περιγράφοντάς τον ως κάποιον που επέτρεψε στον εαυτό του να είναι ευάλωτος και ανθρώπινος μπροστά στους άλλους.

Από τις πασαρέλες του Moschino στην Calvin Klein

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μπει στον χώρο της μόδας από πολύ μικρή ηλικία.

Έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε ηλικία μόλις 16 ετών για τον Moschino και στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς οίκους και brands, μεταξύ των οποίων οι Burberry, Dolce & Gabbana και Bottega Veneta.

Το 2018 εμφανίστηκε μαζί με την Κάια σε καμπάνια της Calvin Klein, ενώ την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε μαζί με τη μητέρα του σε διαφήμιση της Pepsi, 26 χρόνια μετά τη διάσημη διαφήμιση της Σίντι Κρόφορντ για την εταιρεία το 1992.

Ο ίδιος είχε μιλήσει τότε για τη στενή σχέση του με την οικογένειά του.

«Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά εγώ και η αδελφή μου», είχε δηλώσει στο People, προσθέτοντας ότι τα κοινά τους ταξίδια έκαναν τη ζωή στον χώρο της μόδας «πολύ λιγότερο μοναχική».

Την αγάπη του για την Κάια είχε αποτυπώσει ακόμη και στο σώμα του, έχοντας κάνει τατουάζ το όνομά της στο χέρι του.

Πάρις Χίλτον: «Ήσουν μια τόσο όμορφη ψυχή»

Μετά την είδηση του θανάτου του, η Πάρις Χίλτον, η οποία γνώριζε προσωπικά τον 27χρονο, τον αποχαιρέτησε με μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram.

«Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό», έγραψε.

Απευθυνόμενη στον Πρίσλεϊ, ανέφερε: «Ήσουν μια τόσο όμορφη ψυχή. Τόσο γλυκός, ευαίσθητος, καλός και αυθεντικός. Νοιαζόμουν τόσο πολύ για εσένα και θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις».

Η Χίλτον έγραψε ακόμη ότι ο φίλος της είχε «μια τόσο ευγενική καρδιά» και ότι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν μπορούσαν να αντιληφθούν πόσο ξεχωριστός ήταν.

«Ελπίζω να ήξερες πόσο βαθιά σε αγαπούσαν και πόσοι άνθρωποι νοιάζονταν για εσένα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια Γκέρμπερ και Κρόφορντ: «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Θα σε αγαπώ για πάντα. Θα μας λείψεις τόσο πολύ».