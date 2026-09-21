Πάνω από 80% συμμετοχή ανακοίνωσε η Μόσχα στα κατεχόμενα της Ουκρανίας – Κάλπες ακόμη και σε μαιευτήρια, «κανείς δεν ήθελε να ψηφίσει»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ποσοστά συμμετοχής που ξεπερνούν το 80% ανακοίνωσαν οι ρωσικές κατοχικές αρχές σε περιοχές της Ουκρανίας, όπου οργανώθηκε ψηφοφορία για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας. Ωστόσο, μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, με περιορισμένη προεκλογική δραστηριότητα και ανθρώπους που δεν επιθυμούσαν καν να συζητήσουν για τις κάλπες. Την ίδια ώρα, η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνούνται να αναγνωρίσουν τη διεξαγωγή των εκλογών και τα αποτελέσματά τους στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ανεξάρτητου ρωσόφωνου μέσου «Вот Так», της πολωνικής δημόσιας τηλεόρασης TVP, ο δημοσιογράφος Βλαντίμιρ Κιρίλοφ κατέγραψε τις ανακοινώσεις των κατοχικών αρχών, την εικόνα που παρουσίασαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις μαρτυρίες κατοίκων για την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόσταση ανάμεσα στην επισήμως ανακοινωθείσα συμμετοχή και στην απροθυμία προσέλευσης που περιέγραψαν κάτοικοι στο μέσο.

Ποσοστά έως 81% ανακοίνωσαν οι κατοχικές αρχές

Η ψηφοφορία στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ξεκίνησε νωρίτερα από την υπόλοιπη Ρωσία. Από τα τέλη Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε πρόωρη ψηφοφορία στις τέσσερις περιοχές, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου άρχισε και η τριήμερη εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (20/9).

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν και Ρώσοι στρατιωτικοί που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ρωσικές κατοχικές αρχές, η συμμετοχή διαμορφώθηκε ως εξής:

Ντονέτσκ: 81%

Λουχάνσκ: 79,3%

Ζαπορίζια: 79,39%

Χερσώνα: 74,6%

Ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, Βλαντίμιρ Βισότσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση.

«Η δυναμική δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί. Η ψηφοφορία εξελίσσεται πολύ καλά», δήλωσε.

Για σύγκριση, ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, ανακοίνωσε συμμετοχή 93,9% στην περιοχή του, ποσοστό υψηλότερο από εκείνα που δηλώθηκαν στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Τα ποσοστά αυτά προέρχονται από τις ρωσικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές.

Russia’s State Duma elections officially began at 8:00 a.m. today. Voting will continue for three days, until 8:00 p.m. local time on September 20. The elections have already been described as unfair and tightly controlled by the authorities. The ruling United Russia party is… https://t.co/T5E5xkOsBi pic.twitter.com/3ttWOFgfyD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 18, 2026

«Ούτε γείτονες ούτε συγγενείς θέλουν να ψηφίσουν»

Η εικόνα που περιέγραψε κάτοικος κατεχόμενης περιοχής στο «Вот Так», υπό τον όρο της ανωνυμίας, έρχεται σε αντίθεση με τους αριθμούς που παρουσίασαν οι κατοχικές αρχές.

Όπως ανέφερε, κατά τις προηγούμενες εκλογές, το 2024, εκπρόσωποι των αρχών περνούσαν από τα σπίτια και καλούσαν τους κατοίκους να ψηφίσουν, ενώ πραγματοποιούσαν και ελέγχους στους εκλογικούς καταλόγους.

«Αν παλαιότερα, το 2024, πήγαιναν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, καλούσαν τους πάντες στις εκλογές, μας έφερναν κάποιους καταλόγους και έλεγχαν αν βρισκόμασταν μέσα, φέτος επικρατεί απόλυτη σιωπή. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στάση των ανθρώπων του περιβάλλοντός του:

«Ούτε οι γείτονες ούτε οι γνωστοί ούτε οι συγγενείς θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Και δεν θέλουν ιδιαίτερα ούτε να μιλήσουν γι’ αυτό. Και κάτι ακόμη ενδιαφέρον: δεν υπάρχουν καν οχήματα προεκλογικής προπαγάνδας στην πόλη».

Κάλπες σε μαιευτήριο, νεόνυμφοι στα εκλογικά τμήματα και δώρα για τους πρωτοψηφίζοντες

Παρά τις μαρτυρίες για περιορισμένο ενδιαφέρον, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν υπό τις κατοχικές αρχές παρουσίασαν εκτενώς εικόνες ψηφοφορίας.

Στη Μακίιβκα, στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, μεταφέρθηκε κάλπη σε μαιευτήριο.

Telegram: Βίντεο από τη Μακίιβκα δείχνει κινητή εκλογική επιτροπή να μεταφέρει την κάλπη ακόμη και σε μαιευτήριο:

Στην πόλη Σβερντλόφσκ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, νεόνυμφοι παρουσιάστηκαν να πηγαίνουν σε εκλογικό τμήμα αμέσως μετά την τελετή του γάμου τους.

Στο Μπερντιάνσκ, στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια, όσοι ψήφιζαν για πρώτη φορά έλαβαν ως δώρο φορητούς φορτιστές κινητών τηλεφώνων (power banks).

Ο επικεφαλής του Κέντρου Μελέτης της Κατοχής, Πετρό Αντριούστσενκο, παρατήρησε πάντως ότι η προβολή των φετινών εκλογών από τα τοπικά μέσα ήταν πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις.

«Εμφανίστηκαν προπαγανδιστικά βίντεο, ένα, το πολύ δύο σε κάθε περιοχή, για να δείξουν ότι διεξάγεται ψηφοφορία. Κάτι κινηματογράφησαν σε σχολεία, κάτι στους δρόμους. Έδειξαν την ίδια τη διαδικασία και αυτό ήταν όλο», ανέφερε στο «Вот Так».

«Δεν ήταν όπως στις προηγούμενες εκλογές, όταν το παρουσίαζαν ασταμάτητα, σαν μαραθώνιο. Τότε δεν υπήρχε τίποτε άλλο στην επικαιρότητα, μόνο οι εκλογές», πρόσθεσε.

REN TV: Ρωσικό ρεπορτάζ δείχνει ψηφοφορία σε διαφορετικά σημεία, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έως και το προαναφερθέν μαιευτήριο:

Drones κοντά στις εκλογικές επιτροπές και πρόωρο κλείσιμο των τμημάτων

Η εκλογική διαδικασία επηρεάστηκε και από την κατάσταση ασφαλείας στις κατεχόμενες περιοχές.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, τα εκλογικά τμήματα στις αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ έκλεισαν νωρίτερα λόγω της αυξημένης απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Στην περιοχή του Λουχάνσκ, οι κατοχικές αρχές ανέφεραν ότι drones πετούσαν κοντά σε εκλογικές επιτροπές, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία ορισμένων από αυτές.

Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, Έλα Παμφίλοβα, περιέγραψε ένα τέτοιο περιστατικό στο Μπελοκουράκινε.

«Στη “Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ”, στο Μπελοκουράκινε, ένα drone πετά σε απόσταση 150 μέτρων από το κτίριο. Προς το παρόν, οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα, στους διαδρόμους, και δεν μπορούν να αποχωρήσουν. Εκεί στεγάζεται η τοπική εκλογική επιτροπή», ανέφερε η Παμφίλοβα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, έπειτα από ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ, αρκετά εκλογικά τμήματα χρειάστηκε να λειτουργήσουν με εφεδρική παροχή ρεύματος.

Χωρίς παρατηρητές του ΟΑΣΕ – Ερωτήματα για την πραγματική συμμετοχή

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ρωσικών αρχών, μόνο στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ την εκλογική διαδικασία παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 παρατηρητές, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι από τη Χιλή.

Ωστόσο, η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ποσοστών συμμετοχής που ανακοίνωσαν οι κατοχικές αρχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στις εκλογές δεν παρευρέθηκαν παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Η διευθύντρια της οργάνωσης «Ανατολική Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», Βέρα Γιαστρέμποβα, επισήμανε μιλώντας στο «Вот Так» ότι η ψηφοφορία στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, αντί για τις συνήθεις τέσσερις έως πέντε ημέρες, λόγω της παρατεταμένης περιόδου πρόωρης ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την ίδια, το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους οι κατοχικές αρχές δημιουργούσε περιθώρια για εκτεταμένη παραποίηση των αποτελεσμάτων.

Όπως υποστήριξε, οι αρχές μπορούσαν στο διάστημα αυτό να «κατασκευάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφοδέλτια», εγείροντας ερωτήματα για την αξιοπιστία των ανακοινωθέντων ποσοστών συμμετοχής.

Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζουν τις εκλογές στα κατεχόμενα

Η Ουκρανία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τη διεξαγωγή των ρωσικών εκλογών στα κατεχόμενα εδάφη της ούτε τα αποτελέσματά τους, καλώντας και τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει την ίδια στάση.

Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταδίκασε τη διοργάνωση της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν ότι δεν αναγνωρίζουν την εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματά της στα συγκεκριμένα εδάφη, τα οποία δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Στο 56,6% η συμμετοχή στις ρωσικές εκλογές

Οι εκλογές για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας διεξήχθησαν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 56,6%, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό των βουλευτικών εκλογών του 2021.

Στο εξωτερικό, σχηματίστηκαν ουρές έξω από εκλογικά τμήματα, όπου Ρώσοι πολίτες προσήλθαν για να ψηφίσουν, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κινητοποιήσεις κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας συνέπεσε με μία σειρά περιστατικών ασφαλείας στη Ρωσία.

Τη νύχτα της 20ής Σεπτεμβρίου, η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στη Μόσχα και στην ευρύτερη περιφέρειά της, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Την ίδια ημέρα, στην Αγία Πετρούπολη, δύο αστυνομικά οχήματα πυρπολήθηκαν, με τις ρωσικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 15χρονου κοριτσιού ως υπόπτου για τον εμπρησμό.