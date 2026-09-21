Μαργαρίτα Παπανδρέου: Με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Ριτσώνα – Η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα

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Με τραγούδια της αγαπημένης της τραγουδίστριας, Ντόλι Πάρτον, το τελευταίο «αντίο» στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι (21/9) στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, ακούστηκαν τα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον.

Όπως έχει γνωστοποιήσει ο Νίκος Παπανδρέου, μετά την τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα, η τέφρα της θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, με μακρά παρουσία στο ελληνικό γυναικείο κίνημα πέθανε την Παρασκευή (18/9) σε ηλικία 103 ετών.

Η πολιτική κηδεία της τελέστηκε χθες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και εκπροσώπων του πολιτικού και δημόσιου βίου.