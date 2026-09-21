Μαργαρίτα Παπανδρέου: Με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Ριτσώνα – Η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, συγγραφέα και ακτιβίστρια, τελέστηκε στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η τέφρα της, όπως γνωστοποίησε ο Νίκος Παπανδρέου, θα σκορπιστεί στην αγαπημένη της θάλασσα, μετά την πολιτική της κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου τελέστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον.
  • Όπως είχε γνωστοποιήσει ο Νίκος Παπανδρέου, μετά την τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα, η τέφρα της θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».
  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τραγούδια της αγαπημένης της τραγουδίστριας, Ντόλι Πάρτον, το τελευταίο «αντίο» στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στην Μαργαρίτα Παπανδρέου – Οι συγκλονιστικοί επικήδειοι των παιδιών της και η επιθυμία να σκορπιστεί η στάχτη της στο Αιγαίο

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι (21/9) στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, ακούστηκαν τα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον.

Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Δείτε φωτογραφίες

Όπως έχει γνωστοποιήσει ο Νίκος Παπανδρέου, μετά την τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα, η τέφρα της θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, με μακρά παρουσία στο ελληνικό γυναικείο κίνημα πέθανε την Παρασκευή (18/9) σε ηλικία 103 ετών.

Η πολιτική κηδεία της τελέστηκε χθες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και εκπροσώπων του πολιτικού και δημόσιου βίου.

 

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