Μαργαρίτα Παπανδρέου: Με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Ριτσώνα – Η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα

Με τραγούδια της αγαπημένης της τραγουδίστριας, Ντόλι Πάρτον, το τελευταίο «αντίο» στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι (21/9) στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, ακούστηκαν τα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον.
Όπως έχει γνωστοποιήσει ο Νίκος Παπανδρέου, μετά την τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα, η τέφρα της θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, με μακρά παρουσία στο ελληνικό γυναικείο κίνημα πέθανε την Παρασκευή (18/9) σε ηλικία 103 ετών.
Η πολιτική κηδεία της τελέστηκε χθες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και εκπροσώπων του πολιτικού και δημόσιου βίου.