Δίκη για τα Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι» – Συγκλόνισε η οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, λιποθύμησε η μητέρα της

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς πρέπει μια μάνα να τα καταφέρει;» ξέσπασε η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλούντια, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατά την κατάθεσή της στη δίκη που συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Μάλιστα, η μητέρα της Κλαούνται δεν άντεξε την φόρτιση και λιποθύμησε μέσα στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί.

Η 31η δικάσιμος άρχισε σήμερα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα να ανεβαίνει στο βήμα και να περιγράφει όσα έζησε από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και μετά.

Στο εδώλιο βρίσκονται σήμερα τρεις κατηγορούμενοι, οι κ.κ. Δημήτρης Νικολάου, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής. Το δικαστήριο προχώρησε παράλληλα σε νέα πρόβλεψη για τις δικασίμους του Νοεμβρίου. Οι ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί είναι οι 2, 3, 4, 18, 19, 23, 24, 25, 26 και 30 Νοεμβρίου. Η προηγούμενη πρόβλεψη για τις 16 και 17 Νοεμβρίου ακυρώθηκε, ενώ προστέθηκε η 26η Νοεμβρίου.

«Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε»

Πρώτη από την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα κατέθεσε η μητέρα της, Άλμα Λάτα, η οποία από τα πρώτα λεπτά της κατάθεσής της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε», είπε, περιγράφοντας την πορεία της οικογένειάς της στην Ελλάδα.

«Ήρθα εδώ πριν από 32 χρόνια. Εγκατασταθήκαμε στο Μακρυχώρι και μετά στη Λάρισα, όπου κάναμε τρία παιδιά. Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια, να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα». Μιλώντας για την Κλαούντια, ανέφερε πως η Ιατρική ήταν πάντοτε το μεγάλο της όνειρο. «Η Ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. “Να γιατρέψω τον κόσμο”, μας έλεγε». Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της παρέδωσε στην έδρα φωτογραφίες της κόρης της.

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή και την οικογένειά μου»

Η κατάθεση εξελίχθηκε σε ξέσπασμα οργής και απόγνωσης. «Το κακό είχε γίνει. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω; Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές;» είπε.

Η κ. Λάτα στράφηκε πολλές φορές κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, κ. Σπύρου Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο, αποδίδοντάς του ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. «Κύριε Πατέρα, έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χιλιόμετρα, πήγαιναν όμως με 160. Κάνατε τίποτα για να κατέβουν οι ταχύτητες; Δεν κάνατε τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών», υποστήριξε στην κατάθεσή της. «Πάνω από τα λεφτά τους, μας βλέπουν σαν αριθμούς», είπε σε άλλο σημείο.

Η ίδια αναφέρθηκε συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος, κατονομάζοντας ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ και υποστηρίζοντας πως υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από την τραγωδία.

«Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή; Είχαν σταλεί επιστολές από εργαζομένους που προειδοποιούσαν για τραγωδία», ανέφερε. Αναφέρθηκε επίσης στον τότε υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, στον οποίο απέδωσε πολιτικές ευθύνες, λέγοντας πως «ήξερε και αδιαφορούσε».

«Ο Σαμαράς ήταν ο τελευταίος κρίκος»

Αναφερόμενη στον σταθμάρχη της Λάρισας, η μητέρα της Κλαούντια υποστήριξε ότι οι ευθύνες δεν μπορούσαν να περιοριστούν σε ένα μόνο πρόσωπο. «Δεν έφταιγε μόνο ο Σαμαράς. Αυτός ήταν ο τελευταίος», είπε, στρέφοντας στη συνέχεια τα ερωτήματά της προς τη διοικητική ιεραρχία του ΟΣΕ και ειδικά προς τον κ. Δημήτρη Νικολάου για την τοποθέτηση και τις βάρδιες του προσωπικού.

«Συστήματα ασφαλείας χωρίς τίποτα. Πώς αφήνεις κινούμενα φέρετρα; Δεν ανέβηκαν ποτέ τα παιδιά τους σε αυτά τα φέρετρα. Ανέβηκαν τα παιδιά μας», είπε σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της κατάθεσης. «Αυτοί μου σκότωσαν την κόρη μου», πρόσθεσε. Υποστήριξε πως ότι ακόμη και ένα από τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη της θα μπορούσε να βρίσκεται σήμερα στη ζωή. «Ένα να λειτουργούσε από όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, θα ζούσε η κόρη μου».

«Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι»

Μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση, αναφέρθηκε στον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, λέγοντας ότι αντιλήφθηκε πως είχε κινηθεί σε λάθος γραμμή, θεωρώντας όμως ότι η γραμμή ήταν ελεύθερη. Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι υπήρχε άγραφος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, όταν μία αμαξοστοιχία εισέρχεται σε λάθος γραμμή, δεν συνεχίζει χωρίς νέα εντολή. «Μετά από δύο λεπτά ξεκίνησε το δρομολόγιο με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Γεμάτο το τρένο με φοιτητές», είπε.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης αναφέρθηκε και στην εμπορική αμαξοστοιχία, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για μεταφορά παράνομων φορτίων. «Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι», είπε κλαίγοντας. Κατηγόρησε ακόμη αρμόδιους φορείς και πρόσωπα ότι μετά τη σύγκρουση επιχειρήθηκε συγκάλυψη στοιχείων. «Προσπαθούσα κάθε μέρα να μάθω την αλήθεια. Σ’ αυτό το μέρος κάποιοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα πάντα. Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη. Προσπαθούσαν από την πρώτη ημέρα να συγκαλύψουν», ανέφερε. Μετά το έντονο ξέσπασμά της κατά του κ. Πατέρα, το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά.

Η αδελφή της Κλαούντια: «Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της»

Στο βήμα βρέθηκε στη συνέχεια η αδελφή της Κλαούντια, Τζενίσα Λάτα. Όπως κατέθεσε, είχε επικοινωνία με την αδελφή της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μιλούσε. Μου ανέφερε πως είχε καθυστέρηση στο Παλαιοφάρσαλο. Το πρωί ρώτησα τη μητέρα μου αν είχε επικοινωνήσει με την Κλαούντια και πήρα αρνητική απάντηση. Πήγαμε στο νοσοκομείο με την ελπίδα να τη βρούμε ζωντανή». Μιλώντας για τη σχέση τους, είπε: «Την αγαπούσα πολύ. Μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Μου λείπει πολύ και θέλω να την έχω κοντά μου».

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο του δικαστηρίου ζήτησε την τιμωρία όσων κριθούν υπεύθυνοι. «Κυρία πρόεδρε, σας ζητώ όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας έκαψαν τα σπίτια μας. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν εκεί κανένας να τη βοηθήσει. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουν δίπλα της να τη βοηθήσω».

Η Τζενίσα Λάτα μίλησε ακόμη για τη διαχείριση του βιολογικού υλικού της αδελφής της και επανέλαβε τις καταγγελίες της οικογένειας περί συγκάλυψης. «Ζούμε από τύχη. Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο; Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου». «Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου, που ακόμη ζητάει αλήθεια», είπε. «Θέλω να πω στο παιδί μου ότι η Δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της και οι υπεύθυνοι πήγαν φυλακή».

Ο πατέρας της Κλαούντια: «Την πήρα καμένη»

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ιδιαίτερα σύντομη, αλλά φορτισμένη, ήταν η κατάθεση του πατέρα της Κλαούντιας, Έντουαρντ Λάτα. «Δούλευα συνέχεια για να σπουδάζω τα παιδιά μου. Την 28η Φεβρουαρίου του 2023 μας κατέστρεψαν τη ζωή. Θέλω δικαίωση. Θέλω η κόρη μου να πάρει δικαίωση. Αν οι κατηγορούμενοι δεν μπουν στη φυλακή θα είναι άδικο. Περιμένουμε δικαιοσύνη», είπε. Σε ερώτηση συνηγόρου, ο κ. Λάττα απάντησε: «Αν το τρένο δεν έτρεχε με 160 και δεν υπήρχε η φωτιά, η κόρη μου θα ήταν δίπλα μου. Την πήρα καμένη».

Λιποθύμησε η μητέρα της Κλαούντια, διακόπηκε η δίκη

Η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση αποδείχθηκαν τελικά δυσβάσταχτες για την Άλμα Λάτα. Η μητέρα της Κλαούντια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στον χώρο του δικαστηρίου και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από εθελοντές διασώστες. Η διαδικασία διακόπηκε, προκειμένου να κληθεί ασθενοφόρο για τη μεταφορά της.