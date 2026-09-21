Ολόκληρο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σχέδιο άμεσης παρέμβασης για την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης ανακοινώνει το οικονομικό επιτελείο, εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους και της μεγάλης επιβάρυνσης που αναμένεται να υποστούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί τον χειμώνα.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το σύστημα που θα εφαρμοστεί προβλέπει ένα μοντέλο επιδότησης απευθείας στην αντλία με κρατική επιδότηση και άμεση συνεισφορά των διυλιστηρίων στην αγορά, το οποίο θα «πατάει» σε εκείνο που θα ισχύσει από τον προσεχή Νοέμβριο για το αγροτικό πετρέλαιο. Παράλληλα θα υπάρξει μεσοσταθμική αύξηση του επιδόματος κατά 20%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

Με την κρατική επιδότηση η τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί από 1,75 με 1,70 ευρώ το λίτρο.

Μετά τη συνεισφορά των διυλιστηρίων η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο.

Με την αύξηση και του επιδόματος θέρμανσης η τελική τιμή για τους δικαιούχους θα διαμορφωθεί στο 1,30 με 1,35 ευρώ το λίτρο, ιδίως για περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως αυτές στη βόρεια Ελλάδα.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση «σβήνει» την επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσους προμηθευτούν πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η περίοδος διανομής και μετά. Σημειώνεται ότι από τις 15 Οκτωβρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πέφτει από 41 σε 28 λεπτά.

Τo μέτρο θα αφορά οριζόντια όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα εφαρμοστούν εισοδηματικά κριτήρια. Κάθε πολίτης θα ταυτοποιείται ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ και προσωπικού κωδικού QR, τον οποίο θα σαρώνει ο πρατηριούχος πριν από την έκδοση της απόδειξης. Η συναλλαγή θα διαβιβάζεται αυτόματα στα συστήματα myDATA και e-send, ώστε να καταγράφονται οι επιδοτούμενες ποσότητες και να αποτρέπονται καταχρήσεις. Καθώς το μέτρο θα είναι οριζόντιο, δεν θα απαιτείται έλεγχος εισοδήματος.

Το «κλειδί»

Κρίσιμος παράγοντας είναι και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Μια προσωρινή μείωσή του θα μπορούσε να μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερη τιμή στην αντλία, όμως ταυτόχρονα συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων. Η ελληνική πλευρά ζητά να υπάρξει εξαίρεση από την οροφή δαπανών, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αντίστοιχες ρήτρες διαφυγής είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν για τις ενεργειακές επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες κατόπιν πρωτοβουλιών του Ελληνα πρωθυπουργού.

Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο

Το μοντέλο «πατάει» στο νέο σύστημα άμεσης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο που θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου. Με το νέο μοντέλο καταργείται η εκ των υστέρων επιστροφή χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών και η ελάφρυνση θα παρέχεται απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου από το πρατήριο.

Τα βασικά σημεία του νέου συστήματος είναι τα εξής:

Αμεση έκπτωση: Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ύψους περίπου 0,41 ευρώ ανά λίτρο, θα αφαιρείται απευθείας από το τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει το πρατήριο.

Ψηφιακή ταυτοποίηση: Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητά τηλέφωνα.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ύψους περίπου 0,41 ευρώ ανά λίτρο, θα αφαιρείται απευθείας από το τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει το πρατήριο. Ψηφιακή ταυτοποίηση: Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητά τηλέφωνα. Διαδικασία: Ο αγρότης θα επιδεικνύει τον προσωπικό του κωδικό QR μέσω της εφαρμογής. Ο πρατηριούχος θα τον σαρώνει, ώστε να διασταυρώνεται σε πραγματικό χρόνο το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων, βάσει της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Ο αγρότης θα επιδεικνύει τον προσωπικό του κωδικό QR μέσω της εφαρμογής. Ο πρατηριούχος θα τον σαρώνει, ώστε να διασταυρώνεται σε πραγματικό χρόνο το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων, βάσει της δήλωσης ΟΣΔΕ. Προϋποθέσεις: Απαιτούνται η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και η αυτόματη διαβίβαση των παραστατικών στα συστήματα myDATA και e-send της ΑΑΔΕ.

Ανησυχία για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Οι εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου, σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πέρυσι είχε αρχίσει να πωλείται προς 1,08-1,10 ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για αύξηση που προσεγγίζει το 90%.

Η τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο εκτοξεύει το κόστος ενός τόνου πετρελαίου θέρμανσης στα 2.400 ευρώ, επιφέροντας πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης των 1.000 ευρώ σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο.

Σήμερα, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζονται σε περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Το κυβερνητικό επιτελείο διαμηνύει ότι θα αξιολογήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και θα λάβει τις αποφάσεις του ανάλογα με την πορεία των τιμών.

Το μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι σημαντικό μέρος των νοικοκυριών δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ δεν πληροί τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια και θα αναγκαστεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή αυξημένη έως και κατά 80%. Η παράμετρος αυτή εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, με στόχο να λάβει επιδότηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.

Παράταση της στήριξης στο diesel

Επίσης, στο ίδιο κυβερνητικό πακέτο εντάσσεται και το πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει την επέκταση της στήριξης και για τον Οκτώβριο, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά.

Το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το diesel κίνησης και 5 λεπτά του ευρώ τα διυλιστήρια.

Οι πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο η εν λόγω επιδότηση από την πλευρά των διυλιστηρίων να αρθεί και να μεταφερθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η παρέμβαση στο diesel αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μεταφορές, τα logistics και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επαγγελματικά οχήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η στήριξη θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, ενώ το ακριβές ύψος της παρέμβασης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μαζί με το συνολικό πακέτο.