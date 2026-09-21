Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και ο αριθμός των δικαιούχων για το επίδομα

Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά ούτε και ο αριθμός των δικαιούχων με την οριζόντια αύξηση, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Παράλληλα, δήλωσε ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου και οι  τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν  εντός των επόμενων ημερών.

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Oικονομία

πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, χωρίς να αλλάξουν τα κριτήρια ή ο αριθμός των δικαιούχων
  • Ο στόχος για την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι να είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τα ακριβή νούμερα να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες.
  • Το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί περισσότερο σε παραμεθόριες περιοχές, όπως προβλέπεται από την αρχιτεκτονική του μέτρου. Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή συγκυρία και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση των τιμών.

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Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά ούτε και ο αριθμός των δικαιούχων με την οριζόντια αύξηση.

Όπως είπε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ «θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση σε ό, τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια (για τη χορήγησή του) και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί».

Επίσης ρωτήθηκε για το εάν το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί περισσότερο σε παραμεθόριες περιοχές σε σχέση με τις υπόλοιπες. «Ακριβώς όπως προβλέπεται από την αρχιτεκτονική του μέτρου. Ο στόχος είναι να στηρίξουμε τον κόσμο. Είμαστε νωρίς ακόμα αλλά θέλουμε από τώρα να βγούμε και να πούμε την ύπαρξη στήριξης» απάντησε.

Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Όσον αφορά στο πόσο κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο μπορεί να είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είπε «δεν θα πούμε ακόμα νούμερα. Θα το πούμε τις επόμενες ημέρες στις ανακοινώσεις .Ο στόχος που ετέθη από εμάς είναι να είναι κάτω από εκεί που έκλεισε. Από εκεί και πέρα με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, θα πούμε το ακριβές νούμερο τις επόμενες ημέρες».

«Υπάρχει μια διεθνής καταιγίδα και ο κόσμος δεν περιμένει από εμάς να την περιγράφουμε αλλά περιμένει από εμάς να πράττουμε και να κρατάμε σταθερά το τιμόνι. Πρώτα να δούμε πού θα πάνε οι τιμές. Τι εννοώ; Η Γαλλία έχει την προεδρία των G7. Η Γαλλία συγκάλεσε τους G7 και είχα συμμετάσχει και εγώ με την άλλη μου ιδιότητα στην συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών G7την Άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον διεθνή οργανισμό ενέργειας και αυτομάτως έπεσε» υπογράμμισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως, θα φανεί τι θα γίνει με την εν λόγω πρόταση της γαλλικής προεδρίας και αν πέσει η τιμή του πετρελαίου. «Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες εάν θα υπάρξει αυτή η κίνηση. Να το δούμε. Το βάζω στο τραπέζι γιατί; Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των τιμών σε όλα τα πεδία. Είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να έχουμε και κακά σεάρια αλλά σίγουρα και σε διεθνές επίπεδο  θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε» είπε.

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