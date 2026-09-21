e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ πληρώνουν από σήμερα, Δευτέρα, 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το συνολικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ πληρώνουν από σήμερα, Δευτέρα, 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει στις 25 Σεπτεμβρίου συνολικά 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ δίνονται 18.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους, καθώς και ποσά για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το συνολικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ πληρώνουν από σήμερα, Δευτέρα, 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους.

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Αναλυτικά, ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
  • στις  25 Σεπτεμβρίου  1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
  • από σήμερα έως τις 25 Σεπτεμβρίου συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:

  • 18.000.000 ευρώ για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα  σε 30.000 δικαιούχους,
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 3.000 μητέρες,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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