e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ πληρώνουν από σήμερα, Δευτέρα, 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους.