e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 1.392.004.633,40 ευρώ πληρώνουν από σήμερα, Δευτέρα, 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- σήμερα 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
- στις 25 Σεπτεμβρίου 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
- από σήμερα έως τις 25 Σεπτεμβρίου συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:
- 18.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους,
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 3.000 μητέρες,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.