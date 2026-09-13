Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

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Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

θα καταβληθούν ευρώ σε για παροχές ΟΑΕΕ. Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: