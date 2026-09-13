Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.