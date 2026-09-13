Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές ΟΑΕΕ, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και κονδύλια από προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, καταβλήθηκαν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 14 Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ. Επιπλέον, από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου, διατέθηκαν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Από την ΔΥΠΑ, έγιναν καταβολές 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης πληρωμές για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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